El manuscrito que muestra cómo era Canarias hace más de cuatro siglos llega a La Laguna

La Casa Anchieta de San Cristóbal de La Laguna abrirá del 15 al 30 de mayo una ventana a la Canarias de hace más de cuatro siglos con la exhibición pública del facsímil de la Descripción de las Islas Canarias, la obra que el ingeniero italiano Leonardo Torriani elaboró entre 1588 y 1592.

El manuscrito está considerado una de las piezas documentales más relevantes para conocer cómo eran las Islas en el tránsito del siglo XVI al XVII. Sus páginas reúnen mapas, planos urbanos, perfiles costeros, escenas etnográficas, referencias defensivas y dibujos de distintos enclaves del Archipiélago. Entre ellos destaca el primer plano conocido de San Cristóbal de La Laguna, un documento de especial valor para entender la evolución histórica de la ciudad.

La muestra está promovida por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna y tendrá lugar en uno de los espacios patrimoniales más significativos del municipio, la Casa Anchieta, vinculada a la infancia del Padre Anchieta y declarada Bien de Interés Cultural.

<h2>Fechas, horarios y entrada gratuita</h2>

La exhibición podrá visitarse durante dos semanas, del 15 al 30 de mayo, todos los días, de lunes a domingo. El horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El acceso será libre y gratuito, aunque estará sujeto a limitaciones de aforo. La propuesta está pensada para acercar a vecinos, visitantes, estudiantes e investigadores una obra que, por su fragilidad y valor histórico, no puede desplazarse desde su lugar de conservación.

El manuscrito original se custodia en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en Portugal. Por ese motivo, la exposición se basa en una reproducción artesanal exacta, realizada con la colaboración de la institución portuguesa.

<h2>Una experiencia digital para recorrer el manuscrito página a página</h2>

La muestra no se limitará a la contemplación del facsímil. La reproducción se exhibirá protegida en una vitrina, mientras que el público podrá consultar el contenido completo del manuscrito mediante dos pantallas táctiles de alta resolución.

Esta tecnología permitirá ampliar detalles, comparar planos, detenerse en anotaciones, observar trazos y descubrir elementos que no siempre son perceptibles a simple vista. La experiencia busca facilitar una lectura más cercana y accesible de un documento complejo, tanto para especialistas como para el público general.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado que el facsímil actúa como “un puente entre siglos” y permite reencontrarse con la memoria fundacional de la ciudad. El regidor ha subrayado que la iniciativa combina divulgación, tecnología y acceso público al patrimonio.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, ha señalado que la ciudadanía podrá recorrer la Canarias del siglo XVI “como nunca antes”, observando cómo Torriani retrató las Islas con una precisión que sigue despertando interés histórico y científico.

El primer plano conocido de La Laguna

Uno de los grandes atractivos de la exposición será el primer plano conocido de La Laguna, incluido en la obra de Torriani. La imagen tiene un valor especial porque permite aproximarse a la configuración urbana de la ciudad en una etapa temprana de su historia.

La Laguna fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1999 por su trazado urbano, su conservación y su influencia en el modelo de ciudad colonial que posteriormente se desarrolló en América. El plano de Torriani ayuda a entender la importancia de esa traza histórica y su evolución posterior.

Otros enclaves representados en la obra

Además de La Laguna, el manuscrito recoge planos y vistas de otros puntos destacados del Archipiélago. En la exposición podrán consultarse representaciones de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Garachico, Teguise, Betancuria, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera, así como la conocida vista del Teide desde el mar.

La muestra permite observar cómo se construyó una de las primeras miradas técnicas sobre Canarias, con especial atención a la geografía, el urbanismo, las defensas costeras y la organización del territorio.

Garachico antes de la erupción

Entre las ilustraciones más llamativas figura un plano de Garachico anterior a la erupción volcánica que transformó la historia de este enclave tinerfeño. La representación permite acercarse a la fisonomía del antiguo puerto antes de los cambios provocados por la actividad volcánica.

Este tipo de documentos resulta especialmente útil para comprender la evolución urbana y económica de Canarias, así como el papel que tuvieron determinados puertos y ciudades en la organización del Archipiélago durante la Edad Moderna.