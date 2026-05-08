La Laguna llena de actividades sus 47 centros ciudadanos durante el mes de mayo

Los centros ciudadanos de La Laguna contarán durante el mes de mayo con una amplia programación de actividades sociales, culturales, formativas y deportivas dirigida a personas de todas las edades. La iniciativa busca reforzar el papel de estos espacios como puntos de encuentro en los distintos barrios y pueblos del municipio.

La programación está coordinada por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con asociaciones vecinales, colectivos sociales y culturales, y los consejos de centro. Las actividades se desarrollarán en los 47 centros ciudadanos del municipio, con propuestas adaptadas a las características y necesidades de cada zona.

El área municipal de Participación Ciudadana recoge en la web del Ayuntamiento información sobre servicios, trámites y recursos vinculados a estos espacios, concebidos como herramientas de proximidad para fomentar la implicación vecinal.

Talleres, deporte y formación para todas las edades

La oferta prevista para mayo incluye actividades relacionadas con el bienestar físico y emocional, como pilates, yoga, entrenamiento funcional, tai-chi, zumba y propuestas de estimulación cognitiva para personas mayores.

También habrá talleres culturales y artísticos centrados en el folclore, la música, la pintura, la fotografía, la cestería y las manualidades, además de acciones de apoyo educativo, alfabetización, formación digital, conciliación familiar y actividades infantiles.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destaca que los centros ciudadanos continúan siendo uno de los principales espacios de encuentro y participación vecinal en La Laguna. Según señala, en ellos se genera comunidad, se fortalecen las relaciones entre vecinos y se impulsa una actividad constante en los pueblos y barrios.

Actividades adaptadas a cada barrio y pueblo

La programación mensual se plantea de forma descentralizada. Esto permite que cada centro ciudadano pueda desarrollar propuestas ajustadas a su entorno y a las demandas de las personas usuarias. La red municipal está repartida por los distintos distritos del municipio, lo que facilita el acceso a actividades sin necesidad de grandes desplazamientos.

El Ayuntamiento ya ha impulsado en otras convocatorias talleres en los centros ciudadanos con propuestas como yoga, pintura, guitarra, manualidades o cocina, orientadas a favorecer el aprendizaje, la creatividad y la convivencia vecinal.

El Día de Canarias tendrá protagonismo en la programación

La agenda de mayo también incorpora diferentes celebraciones vinculadas al Día de Canarias, que se conmemora cada 30 de mayo. Entre las propuestas previstas figuran exposiciones sobre tradiciones populares, encuentros vecinales, actuaciones musicales y actividades folclóricas en varios centros del municipio.

Estas acciones refuerzan la función cultural de los centros ciudadanos, no solo como espacios de ocio, sino también como lugares para conservar y difundir la identidad canaria. Las tradiciones populares, la música, los oficios artesanales y las expresiones culturales del Archipiélago tendrán presencia en una programación pensada para públicos diversos.

Participación vecinal en La Laguna

La Concejalía de Participación Ciudadana subraya que la vida de estos centros no depende únicamente de la administración local. La implicación de asociaciones, colectivos y vecinos resulta clave para mantener una programación estable y cercana.

Hernández recuerda que la participación ciudadana se construye desde la colaboración diaria entre las instituciones y la ciudadanía organizada. En ese sentido, la programación de mayo pretende acercar oportunidades de formación, ocio y convivencia a todos los rincones del municipio, con espacios abiertos, accesibles y pensados para las personas.