Canarias recuerda a las víctimas del franquismo con una jornada histórica en La Laguna

La Laguna acogió la jornada Memorias y Desmemorias en Canarias, el primer acto municipal celebrado en el Archipiélago con motivo del Día Canario de las Víctimas del Franquismo. La iniciativa reunió en el antiguo convento de Santo Domingo a especialistas, investigadores, representantes institucionales y decenas de asistentes en una tarde dedicada a la divulgación histórica, la reflexión pública y la memoria democrática.

El encuentro fue organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT), en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. La cita forma parte de las acciones impulsadas en el municipio para reconocer a las víctimas de la represión franquista y promover espacios de conocimiento sobre una etapa clave de la historia reciente de Canarias.

Un acto para recordar a quienes fueron silenciados

Durante la apertura, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, defendió que la memoria democrática debe ser entendida como un deber institucional y como un compromiso con la propia historia del municipio. El edil recordó que La Laguna fue uno de los territorios golpeados por la represión y señaló la importancia de apoyar espacios de reflexión rigurosa y reconocimiento público.

Cordobés destacó que este tipo de jornadas contribuyen a fortalecer la ciudadanía y a construir convivencia desde la verdad, la dignidad y el conocimiento histórico. La iniciativa se enmarca, además, en el convenio de colaboración firmado recientemente entre el Ayuntamiento y la ARMHT, que establece un marco estable para desarrollar actividades de investigación, divulgación y dignificación de las víctimas relacionadas con el municipio.

La presidenta de la ARMHT, Mercedes Pérez Schwartz, calificó esta primera conmemoración oficial como un paso relevante para Canarias y para las familias que llevan décadas reclamando verdad, justicia y reparación. También agradeció el apoyo municipal para que la memoria democrática forme parte de la vida cultural y educativa de La Laguna.

Ponencias sobre represión, archivos, deportación y exilio

El programa de la jornada abordó distintos ámbitos de la memoria democrática en Canarias. Entre los temas tratados figuraron la cartografía insular de la represión, el trabajo del Archivo de la Transición Democrática, la historia de los canarios deportados a campos de concentración nazis y las rutas del exilio republicano en el Norte de África.

La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en los avances logrados y los retos pendientes en materia de memoria democrática en el Archipiélago. Este formato permitió reunir miradas académicas, testimoniales e institucionales sobre un asunto que continúa teniendo una dimensión histórica, social y familiar.

Los talleres Memoria Lagunera llegarán a barrios y centros educativos

La jornada tendrá continuidad en los próximos meses con una exposición prevista para octubre y con el ciclo de talleres Memoria Lagunera, que se desarrollará entre mayo y noviembre en asociaciones vecinales y centros educativos del municipio.

Estas actividades buscan acercar la memoria democrática a espacios cotidianos de participación ciudadana y educación. La propuesta pretende que el conocimiento histórico no quede limitado a ámbitos especializados, sino que pueda compartirse con vecinos, estudiantes y colectivos interesados.

Las entidades que quieran solicitar estos talleres pueden contactar con la organización a través del correo amemoriahistoricadetenerife@gmail.com o en los teléfonos 686 944 384 y 606 675 506.