Bajamar, Jóver y El Arenisco colocan a La Laguna como el municipio con más Banderas Azules de Tenerife

La Laguna vuelve a situarse como el municipio de Tenerife con mayor número de Banderas Azules en enclaves costeros. Las piscinas naturales de Bajamar, Jóver, en Tejina, y El Arenisco, en Punta del Hidalgo, han revalidado este distintivo en el último listado oficial difundido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La renovación de estos reconocimientos permite que los tres espacios vuelvan a lucir la Bandera Azul hasta la próxima evaluación. Este galardón distingue a zonas de baño que cumplen criterios relacionados con la calidad del agua, la accesibilidad, la información ambiental, la seguridad, los servicios disponibles y la gestión de los espacios públicos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la concesión de estas tres banderas vuelve a colocar al municipio al frente del ranking insular. Según señaló, el reconocimiento premia tanto la calidad de las aguas de baño como la accesibilidad para distintos colectivos y los servicios que se ofrecen a quienes disfrutan de estas zonas costeras durante el año.

Bajamar, Jóver y El Arenisco revalidan el distintivo

Las tres piscinas naturales distinguidas son espacios de referencia en el litoral lagunero. Bajamar, Jóver y El Arenisco forman parte de la red de zonas de baño más frecuentadas del municipio, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

El reconocimiento de ADEAC no se concede de forma automática. Para mantener la Bandera Azul, los enclaves deben cumplir una serie de requisitos ambientales y de servicios, además de mantener condiciones adecuadas de seguridad e información para los bañistas.

Un distintivo vinculado a calidad, accesibilidad y seguridad

El concejal de Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, subrayó que esta distinción confirma el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a estos espacios públicos. También destacó otros aspectos relevantes, como las infraestructuras sanitarias, los servicios de seguridad y los medios disponibles para atender a la población durante sus momentos de ocio.

Chinea recordó que en los últimos años se han incorporado distintas mejoras en las piscinas naturales del municipio. Entre ellas figuran la puesta en marcha del nuevo servicio de salvamento y socorrismo, la renovación de la cartelería, la actualización de la señalética informativa, la disponibilidad de sillas anfibio para personas con discapacidad y la adquisición de nuevas torres de vigilancia.

El Ayuntamiento destaca el trabajo técnico para conservar las banderas

El alcalde lagunero incidió en que mantener estos distintivos exige una gestión continuada y el cumplimiento de requisitos específicos. Gutiérrez señaló que en diferentes municipios de España se han perdido Banderas Azules por no alcanzar los estándares establecidos, por lo que quiso reconocer el trabajo de los equipos técnicos y del personal de socorrismo que presta servicio en estas piscinas naturales.

La continuidad de las tres banderas refuerza la posición de La Laguna como uno de los municipios canarios con una oferta litoral basada en piscinas naturales, un tipo de enclave especialmente valorado en el norte de Tenerife por su integración en el entorno costero y por el uso habitual que hacen de ellos tanto residentes como visitantes.

España suma 794 Banderas Azules

El programa Bandera Azul, gestionado en España por ADEAC, es uno de los reconocimientos ambientales más conocidos en el ámbito internacional. En la nueva convocatoria, España ha alcanzado un total de 794 Banderas Azules, lo que supone 44 más que en 2025.

De ese total, 677 corresponden a playas repartidas en 253 municipios de 13 comunidades autónomas. Además, se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, diez más que el año anterior, y 6 a embarcaciones turísticas, la misma cifra que en la convocatoria previa.

El distintivo se ha consolidado como una referencia para evaluar la calidad de las zonas de baño, aunque su significado va más allá de la imagen turística. La Bandera Azul exige el cumplimiento de criterios relacionados con la protección ambiental, la limpieza, la seguridad, la accesibilidad y la información ofrecida a los usuarios.