Akira Pantsu, estrella invitada de la Feria Internacional del Manga y el Tebeo de La Laguna

La III Feria Internacional del Manga y el Tebeo de La Laguna contará este año con Akira Pantsu como uno de sus principales nombres invitados. El autor de manga español, de ascendencia japonesa y vinculado a la revista Planeta Manga, participará en una entrevista pública y tendrá un puesto propio en el Artist Alley instalado en la plaza del Adelantado, donde firmará ejemplares de sus obras.

El encuentro se celebrará del 7 al 10 de mayo en distintos espacios del casco histórico lagunero. La programación se repartirá entre la plaza del Adelantado, la Casa Anchieta y la Casa de los Capitanes Generales, tres enclaves que acogerán actividades, exposiciones, charlas y propuestas vinculadas al cómic, el manga y la ilustración.

La feria, conocida también como La Laguna es Cómic, está organizada por la Fundación Canaria Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, con el apoyo del Ayuntamiento. La propia fundación recoge en su web que el evento tendrá su epicentro en la plaza del Adelantado y actividades en la Casa Anchieta y la Casa de los Capitanes Generales.

Entrevista pública el sábado en la Casa de los Capitanes

La participación de Akira Pantsu tendrá uno de sus momentos principales el sábado, 9 de mayo, a las 18.30 horas, con una entrevista abierta al público en la Casa de los Capitanes Generales. La conversación estará moderada por la periodista Águeda Ruiz de la Fuente, propietaria de la librería lagunera El árbol blanco.

La Casa de los Capitanes Generales será uno de los espacios centrales para las charlas y conferencias del evento. Este inmueble histórico, también conocido como Casa Alvarado Bracamonte, forma parte del patrimonio arquitectónico del casco lagunero y actualmente se destina a usos municipales, según recoge el portal de Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de La Laguna.

Firmas en el Artist Alley

Además de la entrevista, Pantsu participará en el Artist Alley de la feria, un espacio abierto de viernes a domingo en la plaza del Adelantado. Allí coincidirán más de sesenta artistas, que mostrarán y venderán su obra al público.

Este formato permite acercar a creadores y lectores en un entorno directo, muy habitual en salones de manga y cómic. En el caso de La Laguna, el Artist Alley refuerza también el papel de la feria como escaparate para autores emergentes, ilustradores, dibujantes y proyectos independientes.

Una feria repartida por el casco histórico

La III Feria Internacional del Manga y el Tebeo de La Laguna no se concentrará en un único recinto. La organización ha previsto una programación distribuida por varios puntos del centro histórico, con actividades al aire libre y propuestas en edificios patrimoniales.

La plaza del Adelantado acogerá el escenario principal y el Artist Alley. La Casa Anchieta y la Casa de los Capitanes Generales albergarán exposiciones de acceso gratuito. Además, la Casa de los Capitanes será el lugar reservado para las charlas, presentaciones y conferencias.

Akira Pantsu, una trayectoria en crecimiento dentro del manga español

Akira Pantsu se ha consolidado como uno de los nombres emergentes del manga español. Tras ganar el primer premio del concurso de cómic de la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid (ESDIP), se incorporó en 2019, con 21 años, al proyecto Planeta Manga.

En esa publicación desarrolló la miniserie Midoriboshi y su continuación, Midoriboshi: El diario de Kiku. Ambas historias fueron recopiladas posteriormente en el tomo Vínculos, publicado por Planeta Cómic. La editorial describe el volumen como una antología que recoge la miniserie de Midoriboshi, material extra, páginas a color y una historia inédita titulada Life -+Death.

Su obra se caracteriza por la mezcla de elementos oníricos y cotidianos, así como por la presencia de personajes LGTBIQ+. Aunque parte de su trabajo se mueve en registros de tono tierno o intimista, el autor también ha abordado historias más oscuras y dramáticas.