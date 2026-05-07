El Polígono de Los Majuelos, en La Laguna, intenta salir del bache: adjudicadas obras por 1,5 millones

El tráfico de vehículos pesados y el transcurso del tiempo son dos de los mayores enemigos de la conservación de los polígonos industriales. Uno de estos espacios tinerfeños que se encuentran lejos de su mejor versión, con baches y deteriorado, es el de Los Majuelos, en La Laguna, que en estos días puede celebrar la adjudicación y formalización de un contrato de algo más de 1,5 millones de euros para su mejora.

Siete empresas concurrieron a una licitación que se acabó llevando Geocan Asfaltos y Servicios Sociedad Limitada. El objeto es la «realización de las obras previstas en el proyecto, con la finalidad de revitalizar el tejido industrial existente mediante la modernización de sus infraestructuras y dotaciones, incorporando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y valor añadido a las actividades económicas desarrolladas en la zona».

Ocho meses para los trabajos

Desde la formalización del contrato, publicada este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la adjudicataria tendrá ocho meses para la ejecución de los trabajos. Siguiendo los datos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas, estas acciones derivan del convenio aprobado en diciembre de 2024 entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna y están incluidas en el Programa de Actuaciones en los Polígonos Industriales de la isla de Tenerife (2024-2028).

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la mejora de aceras y viarios mediante el uso de asfaltos reciclados, la renovación del alumbrado público y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, «con el fin de transformar esta zona en un núcleo industrial más moderno y respetuoso con el medio ambiente».

Nueva rotonda

Para el asfaltado se aprovecharán los recursos disponibles en la propia obra. Por otro lado se ha incluido la reforma integral, adecuación y ampliación de la instalación de alumbrado público en las calles Las Mercedes, Tenderete, Puntallana, Tijarafe, Fuencaliente, Garafía y Puntagorda. Asimismo, se contempla la mejora de la accesibilidad al Polígono mediante la construcción de una rotonda en la intersección entre la avenida El Paso y la avenida Gandhi.