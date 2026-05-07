El paro cae en La Laguna, aunque casi la mitad de los desempleados son de larga duración

San Cristóbal de La Laguna cerró abril con 11.251 personas desempleadas registradas, según los datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN). La cifra supone una caída del 7,6% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el municipio contabilizaba 12.176 personas en búsqueda activa de empleo.

En términos absolutos, La Laguna tiene ahora 925 personas desempleadas menos que en abril de 2025. La evolución también mejora frente al mes anterior: en marzo de 2026 había 11.470 personas inscritas, por lo que el descenso mensual fue del 1,9%, equivalente a 219 personas menos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que los datos confirman una tendencia positiva en la evolución del empleo, con reducciones tanto mensuales como interanuales. El regidor señaló que esta mejora responde al trabajo coordinado para fortalecer la actividad económica del municipio y generar nuevas oportunidades laborales.

Casi la mitad de los desempleados son de larga duración

Pese al descenso general del paro, uno de los principales retos sigue siendo el paro de larga duración. Según los datos difundidos, el 46,19% de las personas desempleadas registradas en La Laguna se encuentra en esta situación.

Este indicador refleja que una parte importante de quienes buscan empleo tiene mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. La situación afecta especialmente a perfiles que suelen encontrar más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo, como las personas de mayor edad, quienes tienen menor cualificación o quienes necesitan actualizar sus competencias profesionales.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, subrayó que la evolución es favorable en distintos perfiles y sectores económicos, aunque insistió en la necesidad de seguir centrando los esfuerzos en los colectivos con más problemas de inserción laboral. El edil defendió la continuidad de los programas de formación, empleo y acompañamiento adaptados a las necesidades reales del mercado laboral lagunero.

Mujeres y mayores de 45 años concentran buena parte del desempleo

El desempleo en La Laguna mantiene una distribución desigual por sexo. Del total de personas inscritas en abril, 6.462 son mujeres, lo que representa el 57,43%. Los hombres suman 4.789, el 42,57% restante.

Los mayores de 45 años, el grupo con más peso

Por grupos de edad, las personas mayores de 45 años concentran el mayor volumen de paro, con el 61,12% del total. Les siguen quienes tienen entre 25 y 44 años, que representan el 33,93%. El paro juvenil, correspondiente a menores de 25 años, supone el 4,95%.

Estos datos muestran que el desempleo afecta con especial intensidad a la población de más edad, un grupo que suele requerir medidas específicas de recualificación, orientación y acompañamiento para mejorar sus posibilidades de inserción.

El nivel formativo también marca diferencias

El análisis por nivel educativo indica que el mayor porcentaje de personas desempleadas corresponde a quienes cuentan con educación primaria, con el 46,56% del total. A continuación se sitúan las personas con educación secundaria, que representan el 37,68%.

Las personas con estudios universitarios suponen el 8,05% del desempleo registrado, mientras que quienes tienen Formación Profesional representan el 7,71%.

Estos porcentajes refuerzan la importancia de las políticas de formación y mejora de competencias, especialmente en un mercado laboral que demanda perfiles cada vez más adaptados a las necesidades de las empresas y de los distintos sectores económicos.

Servicios, comercio y hostelería reúnen la mayoría de los casos

Por sectores económicos, el paro se concentra principalmente en el ámbito de los servicios, que agrupa el 53% del total. Le siguen el comercio, con un 19%, y la hostelería, con un 13%.

La construcción representa el 9% del desempleo registrado, la industria el 4% y la agricultura el 1%.

El comercio defiende la colaboración con el tejido empresarial

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destacó la importancia de continuar trabajando junto al sector comercial y empresarial del municipio, al que definió como un motor de generación de empleo y oportunidades.

Díaz señaló que la coordinación entre administraciones, empresas locales y programas de formación permite impulsar acciones más ajustadas a las necesidades reales del mercado laboral y mejorar la inserción de las personas desempleadas.