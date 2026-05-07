La Laguna abre las Neurolimpiadas con más de mil mayores inscritos en Tenerife

La Laguna será este año la sede del acto inaugural de las Neurolimpiadas 2026, una competición de ámbito regional dirigida a personas mayores que combina actividad física, pruebas cognitivas y convivencia comunitaria. La iniciativa reunirá en Tenerife a más de mil participantes de once municipios, que competirán durante los meses de mayo y junio para lograr una plaza en la final autonómica.

El arranque de esta edición tendrá lugar este viernes, 8 de mayo, a partir de las 16.30 horas, en el entorno de la plaza del Adelantado. Desde allí partirá una comitiva con representantes de los municipios participantes, que recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de La Concepción, donde se presentarán los equipos.

La jornada inaugural contará con varias actuaciones musicales, entre ellas dos batucadas, como antesala de las pruebas clasificatorias que se celebrarán durante las siguientes semanas.

Más de 200 participantes de los seis distritos de La Laguna

La Laguna tendrá una de las delegaciones más numerosas de la competición. Según los datos trasladados por el Ayuntamiento, más de 200 personas de los seis distritos del municipio tomarán parte en esta cita.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que para la ciudad supone un reconocimiento acoger el inicio de las Neurolimpiadas. El regidor enmarcó la participación del municipio dentro del trabajo municipal para promover un envejecimiento activo, con actividades que ayuden a mantener las capacidades psicomotoras y cognitivas de las personas mayores.

Gutiérrez también vinculó esta iniciativa con dos objetivos sociales: favorecer la participación de los mayores en la vida comunitaria y contribuir a reducir la soledad no deseada, un problema que afecta de forma especial a parte de la población sénior.

Pruebas clasificatorias en Montaña de Taco

Tras el acto inaugural, La Laguna celebrará sus pruebas clasificatorias durante el fin de semana en el complejo deportivo Montaña de Taco. Estas actividades estarán organizadas por la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida.

De estas primeras pruebas saldrán los equipos que representarán al municipio en las siguientes fases de la competición. Las Neurolimpiadas están planteadas como una actividad que une deporte, memoria, coordinación, atención y trabajo en equipo, con el objetivo de reforzar la autonomía y la socialización de las personas mayores.

Una competición insular y regional

Después de las fases locales, la competición continuará con el campeonato insular, impulsado por el Cabildo de Tenerife. La agenda prevista incluye pruebas en el complejo deportivo Pancracio Socas, en Santiago del Teide, los días 16 y 17 de mayo, y en el pabellón de deportes de La Esperanza, los días 6 y 7 de junio.

La fase final se celebrará en el mes de noviembre. En concreto, el campeonato regional de las Neurolimpiadas 2026 está previsto para los días 20, 21 y 22 de noviembre en el municipio de Pájara, en Fuerteventura. El propio Ayuntamiento de Pájara ha confirmado que el municipio será sede de la cita autonómica de 2026.

El proyecto está impulsado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con los cabildos de Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además de distintos ayuntamientos de las islas implicadas.

Envejecimiento activo, salud cognitiva y participación social

La directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer, señaló que las Neurolimpiadas forman parte del Plan Maresía, una estrategia autonómica orientada a promover el envejecimiento activo, reforzar la participación social y combatir la soledad no deseada.

El Gobierno de Canarias presentó Maresía como un plan que integra actividades, programas y proyectos destinados a impulsar la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en el Archipiélago. La Dirección General de Mayores y Participación Activa cuenta para 2026 con un presupuesto de 19,4 millones de euros, según la información difundida por el Ejecutivo autonómico.

Meseguer subrayó que las Neurolimpiadas buscan cuidar la salud cognitiva, fomentar la actividad física y mejorar el bienestar emocional de las personas mayores, además de reforzar su autonomía y su presencia activa en la sociedad.

El Cabildo vincula la iniciativa con Islénior

La directora insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Yolanda Baumgartner, defendió que este tipo de iniciativas ayudan a crear espacios donde las personas mayores puedan mantenerse activas, relacionarse y participar en la vida de sus municipios.

Baumgartner relacionó la competición con Islénior, el Plan Insular de Atención a las Personas Sénior de Tenerife. Este plan se dirige especialmente a clubes y asociaciones de mayores, personas mayores no asociadas, centros de día y residenciales, familias, administraciones públicas y entidades que desarrollan proyectos para la población sénior. Además, plantea una hoja de ruta hasta 2030 para ordenar las acciones dirigidas a este colectivo en la isla.