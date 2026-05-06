La Laguna reúne a especialistas de Canarias por el Día de las Víctimas del Franquismo

San Cristóbal de La Laguna acogerá este jueves, 7 de mayo, la primera Jornada local por el Día Canario de las Víctimas del Franquismo, una cita que reunirá a especialistas, investigadores, representantes institucionales y ciudadanía en el antiguo convento de Santo Domingo. La actividad, de acceso libre y gratuito, busca abrir un espacio de reflexión pública sobre la memoria democrática en Canarias y sobre el impacto de la represión franquista en el Archipiélago.

La jornada, titulada Memorias y Desmemorias en Canarias, está organizada por el Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT). El encuentro forma parte del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades para impulsar el estudio, la divulgación y la dignificación de las víctimas del franquismo vinculadas al municipio.

La iniciativa coincide con la primera celebración oficial de esta efeméride en Canarias. El Gobierno autonómico ha recordado que el 7 de mayo se conmemora por primera vez el Día de la Memoria Histórica de Canarias, una fecha propuesta por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y refrendada por la Ley 9/2025, que modificó la Ley de Memoria Histórica de Canarias. La fecha remite al 7 de mayo de 1994, cuando tuvo lugar en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente, La Palma, la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo realizada en España.

Una jornada para transformar el silencio en conocimiento

El concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés, subrayó durante la presentación el valor histórico de esta primera conmemoración. El edil defendió que la represión franquista no fue un fenómeno abstracto, sino una realidad que marcó a miles de familias en todos los rincones de Canarias.

Cordobés sostuvo que el 7 de mayo obliga a mirar de frente hechos que permanecieron silenciados durante décadas. En ese sentido, señaló que la jornada pretende contribuir a que ese silencio se transforme en conocimiento, reconocimiento y compromiso democrático.

El Ayuntamiento quiere situar a La Laguna como uno de los espacios de referencia en el debate regional sobre memoria democrática, con una programación que combina divulgación histórica, reflexión crítica y actividades en centros educativos y sedes vecinales.

Canarios deportados a campos nazis

La presidenta de la ARMHT, Mercedes Pérez Schwartz, vinculó la presentación de la jornada con otra fecha de memoria: el 5 de mayo, Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas del nazismo.

Pérez Schwartz recordó al casi medio centenar de canarios deportados y asesinados en campos nazis. Entre ellos hubo cuatro vecinos de La Laguna: Sebastián Perera Marrero, Francisco Afonso García y los hermanos Gregorio Nacianceno y Orencio Mata Rodríguez. Según indicó, solo uno logró sobrevivir.

La presidenta de la asociación defendió que recordar en institutos, barrios y espacios comunitarios la fragilidad de la democracia es un deber cívico. También avanzó que el proyecto permitirá a La Laguna contar con un amplio censo accesible de víctimas de la dictadura en Canarias, un trabajo abierto a nuevas aportaciones vecinales.

Programa de la Jornada Memorias y Desmemorias en Canarias

La sesión comenzará a las 17:00 horas en el antiguo convento de Santo Domingo. La apertura correrá a cargo de Adolfo Cordobés y Mercedes Pérez Schwartz, que contextualizarán la primera conmemoración oficial del Día Canario y el trabajo desarrollado por la ARMHT en Tenerife.

A las 17:30 horas, el periodista, escritor y cronista oficial de Santa Cruz de La Palma, Luis Ortega, presentará Suma de islas, un recorrido actualizado por la memoria democrática de La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

A las 18:00 horas, la bibliotecaria de la Universidad de La Laguna Paqui Rivero, integrante del equipo del Archivo de la Transición Democrática en Canarias, explicará la labor de este fondo documental y su papel en la preservación de materiales clave para comprender la transición política en el Archipiélago.

Represión, exilio y memoria democrática

La jornada continuará a las 18:30 horas con la intervención del médico e investigador Fabián Hernández Romero, miembro de la ARMHT, quien abordará la historia de los canarios deportados a campos de concentración nazis.

A las 19:00 horas, la especialista Eliane Ortega ofrecerá una ponencia sobre el exilio republicano en el norte de África y los campos de concentración franceses, ampliando la mirada hacia las rutas de huida y supervivencia tras la Guerra Civil.

El programa concluirá entre las 19:30 y las 20:30 horas con una mesa redonda sobre los avances y las ausencias en materia de memoria democrática en Canarias. El objetivo será integrar las perspectivas de los ponentes y abrir una reflexión colectiva sobre los retos pendientes.

Charlas y talleres en barrios y centros educativos

La jornada no será una actividad aislada. El Ayuntamiento y la ARMHT desarrollarán entre mayo y noviembre el ciclo Memoria Lagunera, con charlas y talleres en asociaciones vecinales y centros educativos del municipio. Además, el programa se completará con una exposición prevista para octubre.

Cartel del ciclo de charlas 'Memoria lagunera' / E.D.

El primer taller, La Laguna en 1936: la quiebra de la democracia, se centrará en los años de la II República, el golpe militar y las consecuencias de la represión en la ciudad. También abordará el papel de entidades como el Ateneo, la Federación Obrera o el Orfeón, así como los espacios de represión, la mano de obra forzada, el exilio y los laguneros deportados a campos nazis.

El segundo taller, Herramientas para conocer la memoria colectiva, enseñará a utilizar fuentes documentales accesibles, como hemerotecas digitalizadas, archivos y fotografías antiguas, para reconstruir la historia local y familiar entre 1931 y 1939.

El tercer taller, Figuras del pueblo o barrio para conocer la memoria democrática, se adaptará a cada distrito o asociación. Su finalidad será identificar y contextualizar a personas del entorno que sufrieron represión franquista, combinando datos históricos acreditados con testimonios personales.

Cómo solicitar las actividades

Los centros educativos, asociaciones vecinales y entidades interesadas en incluir estas acciones en su programación pueden solicitarlas a través del correo amemoriahistoricadetenerife@gmail.com o llamando a los teléfonos 686 944 384 y 606 675 506.

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La propuesta busca acercar la memoria democrática a la ciudadanía desde los barrios, no solo desde los espacios académicos. El objetivo es que las familias puedan aportar documentos, recuerdos y testimonios que ayuden a reconstruir historias silenciadas durante décadas.