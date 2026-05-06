La Laguna renueva 25 kilómetros de líneas eléctricas para mejorar el alumbrado público

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna continúa avanzando en la renovación de su alumbrado público con actuaciones sobre líneas eléctricas en distintos barrios y pueblos del municipio. El plan, impulsado por la Concejalía de Servicios Municipales, prevé intervenir en 25 kilómetros de cableado para mejorar el funcionamiento de la red, reducir averías y reforzar la calidad del servicio.

En lo que va de año, el área ya ha actuado sobre cerca de 10 kilómetros de líneas eléctricas en zonas como Guamasa, San Matías, El Coromoto y varios puntos del casco histórico. En todos estos enclaves, las infraestructuras presentaban desgaste y necesitaban ser sustituidas para evitar incidencias en el alumbrado.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que se trata de un trabajo continuo y planificado que busca mejorar el comportamiento general de la red y anticiparse a posibles fallos. El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones dentro del mantenimiento ordinario de un servicio básico para la vida diaria en calles, plazas y espacios públicos.

De Guamasa a El Coromoto: los primeros 10 kilómetros renovados

Las primeras intervenciones se han centrado en puntos donde el cableado mostraba un mayor deterioro. Según el Ayuntamiento, ya se han ejecutado trabajos en Guamasa, San Matías, El Coromoto y diferentes zonas del casco lagunero.

La renovación se centra especialmente en líneas aéreas deterioradas por el paso del tiempo y por factores externos. Entre ellos figuran el crecimiento de la vegetación, la exposición a condiciones ambientales y otros elementos que pueden afectar a la estabilidad del servicio.

Este tipo de trabajos no siempre resulta visible para la ciudadanía, pero es fundamental para que el alumbrado funcione con regularidad. La red eléctrica que alimenta farolas y puntos de luz necesita mantenimiento periódico para evitar apagones, fallos puntuales o problemas de continuidad.

Próximas actuaciones en Bajamar, La Punta y Valle de Guerra

El plan de trabajo continuará en los próximos meses en otros enclaves del municipio. La Concejalía de Servicios Municipales prevé extender las actuaciones a Bajamar, La Punta, Valle de Guerra y el entorno de Las Mercedes-Anaga.

Con estas nuevas intervenciones, el Ayuntamiento espera alcanzar los 25 kilómetros de líneas eléctricas renovadas. La prioridad será actuar en las zonas donde el servicio presenta más desgaste, siguiendo criterios técnicos y atendiendo al análisis de las incidencias registradas.

Fran Hernández señala que el objetivo es mejorar la continuidad del alumbrado y adaptar las intervenciones a las necesidades reales de cada barrio. La planificación, añade el área, permite ordenar los trabajos y concentrar recursos en los puntos donde la red requiere una renovación más urgente.

Canales abiertos para comunicar incidencias

La Concejalía de Servicios Municipales recuerda que mantiene activos los canales de comunicación con la ciudadanía para detectar incidencias en el alumbrado público. Esta información se incorpora al proceso de planificación de los trabajos, junto con los criterios técnicos del área.

Las demandas vecinales han formado parte de otras actuaciones municipales en materia de alumbrado. En intervenciones anteriores, el Ayuntamiento ya había actuado en plazas, parques, paradas de guaguas y espacios públicos con mayor tránsito para corregir deficiencias de iluminación.

Una línea de mejora vinculada a la eficiencia energética

La renovación del cableado se suma a otras medidas municipales orientadas a modernizar el alumbrado público. La Laguna informó en 2025 de que el 60% del alumbrado del municipio ya funciona con tecnología LED, una implantación que permite reducir el consumo energético frente a las antiguas luminarias de vapor de sodio.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento también adjudicó el nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado público por 18,7 millones de euros, una herramienta que abarca la conservación de la red, las instalaciones eléctricas de dependencias municipales y otros servicios vinculados a fiestas y actos socioculturales.