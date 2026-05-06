La Laguna recibe al CD Tenerife tras su regreso a Segunda División

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna recibió este martes, 5 de mayo, al Club Deportivo Tenerife tras su reciente ascenso a Segunda División, logrado de forma matemática el pasado fin de semana. El acto institucional se celebró en el Salón de Plenos del Consistorio lagunero y reunió a representantes municipales, jugadores, cuerpo técnico y directiva blanquiazul.

La recepción estuvo encabezada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y contó con la presencia del presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo; el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; y el entrenador del primer equipo, Álvaro Cervera. También asistieron otros miembros de la Corporación municipal y representantes de la plantilla.

El homenaje llega después de que el Tenerife confirmara su regreso al fútbol profesional apenas un año después de su descenso a Primera Federación. El ascenso quedó certificado tras la derrota del Celta Fortuna ante Osasuna Promesas, y el equipo lo redondeó después con una victoria por 2-0 frente al Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López.

La Ciudad Deportiva, el vínculo entre La Laguna y el Tenerife

Durante el acto, Luis Yeray Gutiérrez destacó que la recepción simboliza la voluntad de seguir caminando junto al club. El alcalde recordó que el CD Tenerife representa a toda la isla y subrayó que, en el caso de La Laguna, el vínculo con la entidad se refuerza a través de la Ciudad Deportiva, ubicada en el municipio.

El regidor lagunero quiso reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación del cuerpo técnico y de los jugadores durante una temporada que ha permitido al club recuperar la categoría perdida. También puso en valor el papel del Tenerife como símbolo compartido para la afición blanquiazul y para el conjunto de la isla.

El propio club ha destacado en sus canales oficiales la recepción en el Ayuntamiento de La Laguna y la presencia de la plantilla, cuerpo técnico y directiva en el Consistorio tras el ascenso.

Reconocimiento municipal al trabajo de toda la temporada

El presidente del OAD, Badel Albelo, también intervino para felicitar al club por el logro deportivo. Albelo definió el ascenso como el resultado del esfuerzo, la constancia y el compromiso de muchas personas a lo largo de toda la campaña.

El responsable municipal de Deportes señaló que La Laguna seguirá apoyando al deporte y, en este caso, a una entidad que lleva el nombre de Tenerife por todo el país. El reconocimiento municipal refuerza la relación entre el Ayuntamiento y el club, especialmente por el papel del municipio como sede diaria de trabajo del primer equipo.

Álvaro Cervera: dos hogares para el CD Tenerife

El entrenador blanquiazul, Álvaro Cervera, agradeció el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna y destacó que el equipo representa no solo a una isla, sino también a un sentimiento compartido por toda la afición.

Cervera señaló que el CD Tenerife tiene dos hogares muy marcados: el estadio en el que juega sus partidos y La Laguna, donde se encuentra la Ciudad Deportiva en la que el equipo entrena cada día. El técnico expresó además el deseo de regresar pronto al Ayuntamiento para celebrar nuevos éxitos.

El ascenso tiene un valor especial para el entrenador, que ha conducido al equipo de vuelta a Segunda División en una temporada de máxima exigencia. El regreso se produjo antes incluso de disputar el partido ante el Barakaldo, aunque el equipo terminó celebrándolo sobre el césped con una victoria ante su afición.

Felipe Miñambres agradece el apoyo del Ayuntamiento

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, cerró el turno de intervenciones con palabras de agradecimiento hacia la Corporación municipal. Miñambres aseguró que para el club era un orgullo estar en el Ayuntamiento de La Laguna y reconoció el apoyo recibido por parte del Consistorio en el tiempo que lleva al frente de la entidad.

El dirigente blanquiazul expresó su deseo de volver al Salón de Plenos en un futuro cercano para compartir nuevas celebraciones. Su mensaje se sumó al tono de reconocimiento institucional de una jornada marcada por el vínculo entre el club, el municipio y la afición.