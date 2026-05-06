La Laguna presenta un calendario deportivo con más de 25.000 participantes al año

San Cristóbal de La Laguna ya tiene definida buena parte de su agenda deportiva municipal para 2026. El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) presentó este martes en la plaza Hermano Ramón los principales eventos que organizará durante los próximos meses, un calendario que combina pruebas populares, competiciones consolidadas, deporte urbano y citas vinculadas a las fiestas del municipio.

El presidente del OAD, Badel Albelo, fue el encargado de abrir la presentación y destacó el trabajo técnico que hay detrás de cada evento. Según explicó, estas pruebas no son solo carreras o competiciones aisladas, sino proyectos que requieren meses de coordinación con seguridad, emergencias, servicios municipales, personal técnico, empresas colaboradoras y voluntariado.

El organismo calcula que el calendario deportivo municipal moviliza cada año a más de 25.000 participantes, implica a más de 150 profesionales, suma cientos de voluntarios y genera actividad en todos los núcleos de La Laguna. La inversión anual en organización de eventos supera los 600.000 euros.

Un calendario deportivo para todos los núcleos de La Laguna

Durante la presentación también intervino Ivo López, representante de la empresa colaboradora Gesport, quien detalló fechas, recorridos, distancias y características técnicas de las pruebas previstas. López subrayó que la programación tiene una amplia distribución territorial, con eventos deportivos en distintos pueblos y barrios del municipio.

La idea del OAD es que el deporte municipal no se concentre solo en el casco, sino que llegue a espacios como Bajamar, La Punta, Taco, Guamasa, Las Gavias, San Benito, El Cristo o La Verdellada, entre otros entornos asociados a las pruebas.

La web oficial del deporte lagunero mantiene activo el calendario de eventos del municipio y recuerda que las fechas pueden sufrir cambios o actualizaciones, por lo que es el espacio de referencia para consultar inscripciones, reglamentos y novedades.

El Medio Maratón, la próxima gran cita

La próxima gran prueba será el XXV Medio Maratón Ciudad de La Laguna - Memorial Javier Quintero, previsto para este domingo, 10 de mayo. La organización espera alrededor de 2.900 atletas, lo que confirma el peso de esta cita dentro del calendario local.

La prueba mantiene abierto el proceso de inscripción hasta el 7 de mayo a las 23.59 horas, según la información publicada en Deporte Lagunero. La entrega de dorsales y bolsa del corredor se realizará en la plaza de la Catedral el viernes 8 de mayo, de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado 9 de mayo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Albelo defendió que el calendario municipal debe ser una invitación a participar y a vivir la ciudad desde el deporte. Según señaló, el objetivo es que cada persona encuentre su espacio, con independencia de su edad, condición física o nivel deportivo.

Natación, carreras populares y deporte urbano

Tras el Medio Maratón, el calendario continuará el 25 de julio con la XXI Travesía a Nado Bajamar-La Punta, una competición ya consolidada en aguas abiertas y con gran arraigo entre nadadores y aficionados.

La programación incluye también varias pruebas de atletismo popular, como la Carrera Popular del Cristo, la Carrera Popular de Taco, el XVII Cross de Bajamar, el II Cross de Las Gavias, la Carrera por la ELA y la III Legua de San Benito Abad.

Entre las propuestas destacadas figura además el Campeonato de Baloncesto 3x3 de Bajamar, considerado uno de los torneos más antiguos de Canarias en esta modalidad y uno de los más longevos de España.

El Cristo Urbano y la San Silvestre Lagunera

El calendario deportivo de La Laguna también reserva espacio para propuestas de carácter más urbano y multidisciplinar. Entre ellas sobresale El Cristo Urbano, un evento deportivo y cultural que se celebra dentro de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna y que se ha consolidado como una de las actividades más diferenciadas del programa festivo.

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La agenda culminará con la San Silvestre Lagunera 2026, una cita tradicional para despedir el año fomentando la actividad física y la participación ciudadana. La prueba forma parte de los eventos más reconocibles del municipio y en años recientes ha sido promocionada también junto a otras grandes citas deportivas locales.