La Laguna mejora la iluminación en La Verdellada con la sustitución de 15 columnas de alumbrado deterioradas

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha sustituido 15 columnas de alumbrado público en el barrio de La Verdellada que presentaban un avanzado estado de deterioro. La intervención, ejecutada por la Concejalía de Servicios Municipales, tiene como objetivo mejorar la iluminación del entorno y garantizar el correcto funcionamiento de estos puntos de luz.

La actuación se enmarca en los trabajos de mantenimiento del alumbrado público que el Consistorio desarrolla en diferentes pueblos y barrios del municipio. En el caso de La Verdellada, las columnas afectadas mostraban daños derivados principalmente de la exposición continuada a agentes externos, entre ellos la orina de mascotas, un factor que puede acelerar el deterioro de este tipo de infraestructuras urbanas.

Con la renovación de estas columnas, el Ayuntamiento busca recuperar la calidad del servicio en la zona, mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad del espacio público para vecinos, peatones y usuarios habituales del barrio.

Una actuación dentro del mantenimiento del alumbrado público

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que este tipo de trabajos forma parte de una planificación continua para mantener en buen estado el alumbrado público municipal. Según el edil, las intervenciones permiten corregir incidencias, mejorar la iluminación y asegurar que el servicio funcione correctamente en la vida diaria de los vecinos.

La Laguna ya había desarrollado actuaciones previas en La Verdellada y Padre Anchieta para reforzar el alumbrado en patios y paseos interiores, mediante la instalación de nuevos proyectores y columnas en zonas que presentaban baja iluminación.

El Ayuntamiento también dispone de un apartado específico sobre alumbrado público dentro de sus servicios municipales, donde se recoge la gestión de este servicio básico para el municipio.

El deterioro de las columnas y el llamamiento al cuidado del mobiliario urbano

Las columnas sustituidas en La Verdellada presentaban un deterioro que hacía necesaria su renovación. El mal estado de estos elementos puede afectar tanto a la calidad de la iluminación como a la seguridad del mobiliario urbano.

Fran Hernández ha apelado a la colaboración ciudadana para conservar las infraestructuras públicas. El concejal recuerda que el cuidado del espacio común es una tarea compartida y que, aunque el Ayuntamiento mantiene las labores de revisión y reposición, la implicación vecinal resulta importante para evitar daños en el mobiliario urbano.

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El deterioro de columnas por corrosión o por exposición a micciones de animales no es una situación aislada en los trabajos de mantenimiento municipal. En campañas previas de revisión del alumbrado en La Laguna ya se había señalado la necesidad de sustituir elementos afectados por corrosión en zonas expuestas al salitre o por la acción de mascotas.