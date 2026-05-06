La Laguna celebra su primer pleno protagonizado por personas con discapacidad

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna celebrará este miércoles, 6 de mayo, un pleno extraordinario protagonizado por personas con discapacidad, una iniciativa inédita en el municipio que se enmarca en el Día Europeo de la Vida Independiente. La sesión comenzará a las 11:30 horas y busca abrir el salón de plenos a quienes reclaman participar de forma directa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.

El objetivo es que las personas con discapacidad puedan trasladar sus demandas, propuestas y experiencias al centro del debate público. La iniciativa no se plantea solo como un acto simbólico, sino como un espacio de participación institucional para reforzar su papel como ciudadanía de pleno derecho.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, defiende que una democracia de calidad debe escuchar e incorporar todas las voces. En ese sentido, considera que este pleno expresa el compromiso municipal con una gobernanza más participativa, inclusiva y justa.

Un pleno para hablar en primera persona

La sesión permitirá que distintas entidades sociales presenten mociones defendidas por personas con discapacidad. Estas propuestas estarán vinculadas a seis ejes estratégicos del Plan Municipal de Discapacidad: accesibilidad universal, educación y formación, salud, empleo, vivienda, ocio, cultura y deporte.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, recuerda que La Laguna lleva varios años sumándose al Día Europeo de la Vida Independiente con encuentros, mesas redondas y actividades de integración, como el teatro. Sin embargo, subraya que esta es la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características dentro del pleno municipal.

La edil destaca que el cambio de enfoque es importante: se trata de dejar de considerar a las personas con discapacidad como sujetos pasivos y reconocerlas como agentes activos, con capacidad de decisión y con un papel relevante en la construcción de un municipio más accesible, equitativo e inclusivo.

Las entidades que presentarán propuestas

Las mociones han sido elaboradas por entidades del ámbito social y serán defendidas por personas con discapacidad. Participan la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias, la Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (ASPERCAN), la Fundación Canaria Sonsoles Soriano, la Fundación Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, Funcasor, Asinladi, Atelsam, la Fundación Hospitalarias Tenerife y Montaña Para Todos.

Además, el Consejo Municipal de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal presentará una moción específica para garantizar la continuidad de este Pleno por la Vida Independiente y reforzar la participación de las personas con discapacidad en la vida municipal.

Continuidad de los acuerdos adoptados

El Ayuntamiento de La Laguna se compromete a dar continuidad a los resultados del proceso participativo. Para ello, los acuerdos adoptados se trasladarán a los órganos municipales competentes y se elevarán a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y valoración.

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También se estudiará su posible incorporación a la planificación municipal y al desarrollo del plan colaborativo sobre discapacidades ‘Alianzas: Somos Capacidad’. La web municipal vinculada a este plan señala que su finalidad es mejorar la atención a las personas con discapacidad, su autonomía y bienestar, además de facilitar la coordinación entre administraciones y entidades implicadas.