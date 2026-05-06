Isla Calavera salta a Cannes para reforzar la proyección internacional de La Laguna

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera dará este año un salto clave en su estrategia de internacionalización con su presencia en el Festival de Cannes, una de las citas cinematográficas más relevantes del mundo. El Ayuntamiento de La Laguna, principal patrocinador del certamen, participará en la 79ª edición del festival francés, que se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026, según la información oficial de Cannes.

La participación tendrá lugar en el Marché du Film, el gran mercado profesional asociado al Festival de Cannes, y más concretamente en el espacio Fantastic Pavilion, dedicado a la comunidad internacional del cine fantástico. Este enclave funciona como punto de encuentro para profesionales, festivales, distribuidores, productores y agentes vinculados al género.

El anuncio fue realizado este miércoles en el Teatro Leal por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto a los codirectores del Isla Calavera, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, y el concejal de Cultura, Adrián del Castillo. Para el Ayuntamiento, esta presencia en Cannes supone un hito cultural e institucional y culmina el trabajo desarrollado en los últimos años para posicionar al festival y a la ciudad en el mapa audiovisual.

La Laguna presenta Isla Calavera en el Marché du Film

La presentación oficial del festival en Cannes tendrá lugar el sábado 16 de mayo dentro del Fantastic Pavilion. Allí, el Isla Calavera dará a conocer las líneas principales de su décima edición ante productores, distribuidores, programadores, responsables de festivales, prensa especializada e instituciones culturales.

La organización prevé mostrar un resumen de los diez años de trayectoria del certamen, con imágenes vinculadas a San Cristóbal de La Laguna, y avanzar algunos de los invitados que formarán parte de la próxima edición. El festival celebrará su décima entrega en Tenerife del 6 al 15 de noviembre de 2026, según consta en la convocatoria oficial abierta por la organización.

Luis Yeray Gutiérrez defendió que participar en Cannes permite situar al Isla Calavera "de tú a tú" con otros grandes festivales y reforzar la cultura como eje de la acción municipal. El alcalde también subrayó que la presencia en el mercado cinematográfico puede abrir oportunidades profesionales y económicas para La Laguna y para Tenerife.

Una oportunidad para mostrar La Laguna como ciudad cinematográfica

El Ayuntamiento considera que la acción en Cannes permitirá reforzar la imagen de La Laguna como municipio cinematográfico, tanto por su capacidad para acoger eventos especializados como por su potencial como localización para rodajes.

La proyección internacional del Isla Calavera no solo beneficia al festival. También permite asociar la marca de la ciudad a valores culturales, patrimoniales y creativos, en un contexto profesional en el que se toman decisiones sobre distribución, programación, producción y circulación de obras audiovisuales.

El propio festival se define como un evento anual con sede en Tenerife y centrado en la celebración del género fantástico en todas sus vertientes.

Primeros invitados y cartel de la décima edición

Durante su presencia en Cannes, el Isla Calavera anunciará los primeros nombres confirmados de invitados internacionales para su décima edición y presentará su cartel oficial. La cita de noviembre será especialmente simbólica por el décimo aniversario de un festival que nació en Tenerife y que ha ido consolidando su identidad dentro del circuito especializado.

La dirección del certamen también asistirá al encuentro anual de la Federación Internacional de Festivales Méliès, una red que reúne a festivales dedicados al cine fantástico en distintos países. La participación en ese foro busca reforzar vínculos profesionales y abrir nuevas vías de colaboración con otros eventos del género.

El trofeo de Honor de Isla Calavera viajará al Fantastic Pavilion

Otra de las acciones previstas será la entrega simbólica del trofeo de Honor de Isla Calavera para su exhibición permanente en el Fantastic Pavilion. La escultura fue creada por el maestro de los efectos especiales Colin Arthur, Premio Isla Calavera de Honor 2017, y compartirá espacio con galardones de festivales internacionales de referencia como Sitges, Mórbido, BIFAN o BIFFF, según la información trasladada por la organización.

Este gesto busca reforzar la presencia visual del festival lagunero en uno de los espacios profesionales más reconocibles del cine fantástico durante Cannes.

Cannes, escaparate mundial para el audiovisua

La 79ª edición del Festival de Cannes reunirá del 12 al 23 de mayo a figuras consolidadas y nuevos talentos del cine internacional. La organización oficial del certamen sitúa estas fechas como marco de una edición que volverá a concentrar estrenos, encuentros profesionales, mercado audiovisual y actividad institucional.

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El Marché du Film es una plataforma clave para la industria, ya que concentra reuniones, presentaciones, ventas, distribución y acuerdos entre profesionales de todo el mundo. La presencia de Isla Calavera en este entorno permite al festival ampliar su red de contactos y ganar visibilidad fuera de Canarias.