El Estadio Francisco Peraza renovará las zonas de salto para reforzar la seguridad de los atletas

El Estadio Francisco Peraza, una de las principales instalaciones deportivas de San Cristóbal de La Laguna, incorporará nuevo equipamiento para mejorar la seguridad en las zonas de salto de altura y salto con pértiga. El Ayuntamiento lagunero impulsará una actuación específica para sustituir material de protección que presenta desgaste por el uso continuado y el paso del tiempo.

La intervención, promovida a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), cuenta con una inversión de 14.603,85 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses desde la fecha de adjudicación. El objetivo es renovar los colchones, fundas y sistemas de protección antipunta de las zonas de caída, elementos básicos para reducir riesgos durante la práctica del atletismo.

El Ayuntamiento de La Laguna ha explicado que el deterioro del material puede afectar a la capacidad de absorción de impactos y aumentar el riesgo de lesiones en disciplinas que exigen caídas desde altura, como la pértiga o el salto de altura. La actuación busca garantizar que el recinto mantenga condiciones adecuadas para entrenamientos y competiciones.

Nuevo material para salto de altura y pértiga

La mejora prevista incluye la adquisición de una funda para salto de altura de 600 x 400 x 60 centímetros y un sistema antipunta para esta misma disciplina de 600 x 400 x 61 centímetros.

También se incorporará una funda para salto con pértiga de 800 x 600 x 70 centímetros y su correspondiente sistema antipunta con las mismas dimensiones. Este equipamiento permitirá renovar por completo las zonas de caída e incorporar sistemas de protección diseñados para minimizar el riesgo ante impactos verticales y posibles penetraciones.

El material se ha seleccionado específicamente para instalaciones de atletismo y estará adaptado a las dimensiones del recinto. Según la información municipal, la renovación permitirá una mejor integración con el equipamiento existente, mayor eficacia en la absorción de impactos y más resistencia ante el uso continuado.

Una actuación centrada en la seguridad deportiva

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, defendió que esta inversión es fundamental para seguir garantizando la seguridad de los usuarios del Francisco Peraza, desde deportistas jóvenes hasta atletas de alto rendimiento.

Albelo señaló que el compromiso municipal pasa por mantener unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las exigencias actuales del atletismo. También destacó el papel del estadio como espacio de referencia en la isla para la práctica deportiva.

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La seguridad en las zonas de salto es un aspecto técnico esencial en cualquier pista de atletismo. El Consejo Superior de Deportes recoge en sus normas NIDE criterios específicos para instalaciones de atletismo, incluidos los espacios destinados al salto con pértiga, que regulan elementos como zonas de carrera, cajetín, saltómetros y área de caída.