El Ayuntamiento de La Laguna abre el plazo de inscripciones para participar en el Corpus Christi 2026

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha abierto el plazo de inscripción para participar en la confección de las tradicionales alfombras del Corpus Christi, una de las celebraciones más arraigadas del municipio. La festividad tendrá lugar este año el 7 de junio y volverá a transformar el casco histórico en un gran recorrido de arte efímero.

La convocatoria, impulsada por la Concejalía de Fiestas, está dirigida a personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, asociaciones, colectivos, hermandades, centros educativos y ciudadanía en general que quieran diseñar y elaborar alfombras en el recorrido procesional.

Las solicitudes podrán presentarse hasta diez días antes del Corpus Christi, tanto de forma presencial como telemática. La inscripción online está disponible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Laguna, en el procedimiento habilitado para la participación en la confección de alfombras.

Una tradición que gana participación

El concejal de Fiestas, Dailos González, ha destacado el crecimiento que esta celebración ha experimentado en los últimos años. Según explicó, la participación ha pasado de poco más de 40 alfombristas a unos 70 en la última edición, una evolución que refleja el interés creciente por mantener viva esta tradición.

El Ayuntamiento ha mantenido en los últimos meses distintas reuniones con el Cabildo Catedral, agrupaciones de alfombristas, hermandades y entidades sociales para coordinar el dispositivo de la jornada, ultimar los preparativos y analizar las necesidades vinculadas a estas creaciones ornamentales.

La celebración del Corpus Christi en La Laguna está estrechamente ligada a la participación de familias, asociaciones, centros escolares y colectivos, que cada año elaboran alfombras de flores en las calles del casco. La web turística municipal recuerda que los alfombristas comienzan la noche anterior a dibujar y fabricar los tapices en el suelo, en un proceso que se prolonga durante toda la noche.

Colegios y asociaciones vecinales, llamados a participar

El Ayuntamiento también trabaja para incentivar la participación de los colegios de los seis distritos y de las asociaciones vecinales del municipio. En este último apartado colaborará el área de Participación Ciudadana, con el objetivo de ampliar la implicación de barrios y colectivos en una celebración que combina tradición religiosa, expresión artística y trabajo comunitario.

La intención municipal es que el Corpus no se limite al casco histórico, sino que sea vivido como una fiesta compartida por el conjunto del municipio. Para ello, el Consistorio anima a centros educativos, asociaciones y entidades a sumarse a la elaboración de alfombras y a contribuir a la conservación de este legado.

Cómo inscribirse para hacer alfombras del Corpus

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta diez días antes de la celebración del Corpus Christi. Las personas o entidades interesadas pueden presentar la solicitud de dos formas.

De manera presencial, se podrá hacer en las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) y en las Tenencias de Alcaldía. De forma telemática, la solicitud se tramita mediante la sede electrónica municipal, utilizando certificado digital o sistema Cl@ve.

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Una vez presentada la solicitud, la Concejalía de Fiestas será la encargada de gestionar el procedimiento y notificar la autorización correspondiente cuando quede resuelto.