25 kilómetros de nuevos cables frente a las averías

La Laguna intenta poner coto a las incidencias en el alumbrado público. Para ello, la Concejalía de Servicios Municipales está desarrollando un plan de renovación con actuaciones en diferentes núcleos del municipio, «orientadas a mejorar el funcionamiento de la red y reducir incidencias en el servicio». En lo que ha transcurrido de 2026, el Área ha intervenido ya en cerca de 10 kilómetros de líneas eléctricas, con trabajos ejecutados en zonas como Guamasa, San Matías, El Coromoto y distintos puntos del casco, «donde las infraestructuras presentaban un estado de desgaste que hacía necesaria su sustitución».

Más en detalle, las intervenciones se centran en la sustitución de líneas aéreas deterioradas por el paso del tiempo y por factores externos como el crecimiento de la vegetación o la exposición a condiciones ambientales, que venían afectando a la estabilidad del servicio. El plan de trabajo contempla la extensión de estas actuaciones a otros enclaves como Bajamar, la Punta del Hidalgo, Valle de Guerra y el entorno de Las Mercedes-Anaga, lo que permitirá alcanzar en los próximos meses un total de 25 kilómetros de líneas eléctricas renovadas.

«Estamos llevando a cabo un trabajo continuo de renovación del cableado que nos permite mejorar el comportamiento general de la red y anticiparnos a posibles fallos», expresa el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández. «Es una actuación planificada que responde a criterios técnicos y al análisis de las incidencias registradas», añade. «Seguimos avanzando con una hoja de ruta clara, priorizando las zonas donde el servicio presenta mayor desgaste. Nuestro objetivo es mejorar la continuidad del alumbrado y adaptarlo a las necesidades reales de cada barrio», completa.

Desde el área de Servicios Municipales sostienen que este tipo de intervenciones, «aunque no siempre visibles, resultan fundamentales para garantizar un servicio más fiable y eficiente, al tiempo que contribuyen a optimizar el mantenimiento de la red a medio y largo plazo». Asimismo, el Ayuntamiento mantiene activos los canales de comunicación con la ciudadanía para la detección de incidencias e incorpora esta información al proceso de planificación de los trabajos. «Con este avance progresivo, La Laguna continúa reforzando su red de alumbrado público, consolidando una línea de trabajo centrada en la mejora continua de las infraestructuras y en la prestación de un servicio de calidad en todos los pueblos y barrios del municipio», remarcan desde la institución local.

El actual contrato del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales fue formalizado entre el consistorio lagunero y la empresa Effico el pasado mes de febrero, por un importe de 18,7 millones euros y una vigencia de cuatro años más un quinto prorrogable.

El nuevo contrato supone un incremento presupuestario aproximado del 25% respecto al anterior, vigente desde 2018, e incluye la renovación de la flota de vehículos y un incremento de plantilla. El servicio incluye las instalaciones eléctricas de dependencias de titularidad municipal y las de las fiestas y actos socioculturales programados en el municipio. Según la empresa concesionaria, y entre otras mejoras, el servicio incorpora nuevas líneas de trabajo orientadas a la sostenibilidad y la digitalización, como la implantación de un plan integral de comunicación y gestión digital de incidencias.