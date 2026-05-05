Paso firme para convertir la antigua estación de guaguas de La Laguna en sede de la Policía Local

Avance tangible para convertir la antigua estación de guaguas de San Benito en la nueva comisaría de la Policía Local de La Laguna. Después de trámites previos y demoras, ya se encuentra en licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución. Su importe supera los 200.000 euros y el plazo de ejecución total es de cinco meses a partir de la formalización del contrato.

Se trata de una medida que está en la agenda de actuaciones desde 2020, cuando el por entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero, manifestó que estaban estudiando posibles ubicaciones para trasladar la sede principal de la Policía Local, hoy situada en un antiguo y deteriorado inmueble de la calle Consistorio. Posteriormente, desde el Ayuntamiento lagunero confirmaron que el lugar elegido era la vieja estación de guaguas.

Según recoge la memoria justificativa del contrato, las actuaciones a realizar son el estudio y propuesta de ordenación de la parcela para llevar a cabo una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO), el proyecto de reforma y rehabilitación de la edificación existente, y la dirección facultativa completa durante la ejecución de la obra.

Electricidad, agua, saneamiento...

Se incluirán en el proyecto de ejecución las instalaciones que sean necesarias para que la futura sede de la Policía Local quede «en perfectas condiciones» para su uso, como redes de telecomunicaciones, electricidad, agua potable, saneamiento y pluviales, además de la reubicación de contenedores de residuos si se vieran afectados, se precisa en el pliego de prescripciones técnicas.

Más en detalle, también se contemplarán reservas de aparcamiento para carga y descarga, para personas con movilidad reducida u otras que se consideren imprescindibles para el desarrollo de las actividades propuestas. En cuanto a los trabajos a realizar, hay demoliciones de tabiques y carpinterías metálicas, impermeabilización de cubiertas, tabiquerías y carpinterías interiores, instalaciones y redes de suministros, afecciones a otros servicios existentes, electricidad, fontanería y saneamiento, reasfaltado o pinturas

La parcela tiene una superficie total de 7.157 metros cuadrados, de los que 1.611 están construidos y el resto corresponden a un espacio libre que actualmente se utiliza como aparcamiento. Siguiendo los datos aportados en la documentación, es a esos últimos a los que afecta la modificación menor del PGO, a fin de permitir urbanísticamente una ampliación de la sede de la Policía Local para albergar servicios complementarios (aparcamientos en sótano, salas de entrenamiento…).

Conexión a la TF-5

«Se pretende lograr una nueva sede policial que resulte operativa, tanto a efectos administrativos como de respuesta inmediata ante servicios urgentes, dada la facilidad de acceso a la TF-5 y a otras vías municipales, y que, además, pueda albergar no solo aparcamientos para sus vehículos, sino también los recintos necesarios para la formación y las prácticas de todo su personal», se plantea en el pliego de prescripciones técnicas.

En enero de este año se conocieron los últimos datos de que se disponía hasta ahora. El departamento de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad indicó que las licitaciones se esperan entre finales del pasado año y el actual. «Con ello se busca dar respuesta a las necesidades planteadas por el personal municipal, dado que las oficinas actualmente destinadas a sede de la Policía Local en la calle Consistorio están ubicadas en un inmueble protegido dentro del casco histórico, lo que dificulta la necesidad de su modernización y ampliación», añadieron sobre el fin último del proyecto.

A este punto de convertir la antigua estación de guaguas en comisaría se llega tras otras iniciativas que no cristalizaron. Es cierto que antes de 2015 ya se había barajado ubicar allí la sede policial, si bien en los años posteriores se optó por destinar este espacio a la construcción de un nuevo centro de atención especializada (CAE), debido a que se entendió que el actual, ubicado en las inmediaciones, no contaba con las condiciones adecuadas. No obstante, y a partir de 2019, con el cambio de gobierno local y la entrada del PSOE, Unidas se Puede y Avante, volvió a situarse la comisaría como primera opción. También llegó a tomar cuerpo la posibilidad de que se crease un recinto autogestionado, que defendía en aquella época el Colectivo La Estación. Otra idea que sobrevoló la instalación durante algún tiempo fue habilitar un recinto principal de Cruz Roja.