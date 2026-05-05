La Laguna continúa avanzando con el PERTE para la digitalización del ciclo integral del agua

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa Teidagua, continúa avanzando con el proyecto AquaFuture, enmarcado dentro del Programa Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destinado a la digitalización del ciclo integral del agua, que cuenta con la financiación de los fondos Next Generation. El presupuesto total para esta iniciativa alcanza los 1,7 millones de euros, de los que 1,36 ya han sido adjudicados para la realización de los trabajos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradece a los profesionales de Teidagua su voluntad para marcar el futuro y el presente de la gestión del agua, guiando estas actuaciones y a los responsables institucionales para cumplir con los objetivos de proteger el medioambiente, cuidar de los recursos naturales y hacer frente al reto demográfico.

“La monitorización en tiempo real nos permite elevar el nivel de precisión en el control del consumo; a partir de ahora, conoceremos en cada momento el recorrido del agua bajo las calles del municipio, pudiendo anticiparnos a posibles fallos antes de que se pierda una sola gota”, explica Gutiérrez, quien recalca que “es un acto de respeto profundo hacia nuestro entorno y hacia las próximas generaciones”.

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, asegura que este programa es estratégico para el municipio de La Laguna, porque tiene el objetivo de transformar por completo el modelo de gestión del agua, pasando de un enfoque reactivo a uno predictivo, basado en la anticipación y la eficiencia.

Domínguez detalla que la iniciativa se sustenta en tres pilares fundamentales relacionados con “la planificación, la sensorización de la red y la transparencia en la gestión, junto con una mejora en la atención al ciudadano”. Asimismo, señala que “se trata de una actuación necesaria para avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible y adaptado a los retos actuales”.

En este sentido, explica que La Laguna se enfrenta a “un cambio de paradigma en la gestión del agua, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático”, lo que obliga a dar “un salto cualitativo para garantizar el suministro y mejorar la eficiencia del sistema”

AquaFuture La Laguna desplegará miles de sensores y contadores para que envíen datos en tiempo real, centrándose en las zonas rurales del municipio, para que la digitalización del agua llegue a cada rincón. El proyecto iniciado en marzo de este año contempla la implantación de 6.000 de estos sensores que permitirán consultar los datos de consumo en tiempo real y facilitará la detección anticipada de fugas en el sistema.

Teidagua pondrá en marcha un plan de detección de fugas en la red potable para ahorrar miles de litros que pueden perderse a lo largo de la red de abastecimiento, gracias a este sistema. “Cuidar el agua es responsabilidad de todos, y cada gota cuenta”, asegura Domínguez.

Con la puesta en marcha de la plataforma integral para la ciudadanía, AquaFuture La Laguna supone una evolución definitiva hacia una gestión fundamentada en la transparencia.

Noticias relacionadas

El alcantarillado también es una parte esencial en la gestión del ciclo del agua. El proyecto impulsa un Plan Integral de Saneamiento Urbano para sensorizar la red, evitar inundaciones, y proteger nuestro entorno, con el objetivo de contar con un drenaje urbano inteligente, a través de la innovación aplicada. Asimismo, se monitorizarán las aguas residuales para proteger los barrancos y costas, controlando lo que “devolvemos a la naturaleza”, algo imprescindible para cuidar el medioambiente.