La Laguna acondiciona uno de los exteriores del parque de La Vega para facilitar el estacionamiento de vehículos
La actuación municipal busca facilitar el acceso al casco histórico y dar respuesta a la demanda ciudadana de más plazas de aparcamiento en la zona centro
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna está acometiendo varios trabajos de mejora y acondicionamiento en un terreno anexo al parque de La Vega, más concretamente en la avenida República de Argentina, para que se reabra como un nuevo espacio de estacionamiento muy cercano a la zona centro de la ciudad.
El edil de Obras del Consistorio, Ángel Chinea, explicó que esta actuación se enmarca en el proyecto global de este equipo de Gobierno de "seguir liberando terreno público en distintos puntos del municipio para crear nuevas plazas de aparcamiento en condiciones óptimas y dar así respuesta a una de las principales demandas ciudadanas de los últimos años".
"Somos conscientes de que debemos apostar por el uso del transporte público, y contamos con acciones específicas para ello, pero también tenemos el compromiso de crear espacios disuasorios de esta índole para que las personas que deseen visitar nuestro casco histórico puedan abandonar su vehículo y acceder a pie a estas calles reconocidas como Patrimonio Histórico de la Humanidad", agregó Chinea.
Cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos
El representante de la Corporación local explicó que su Departamento ya ha realizado los primeros levantamientos de tierra en el entorno y que, en este momento, se están preparando las canalizaciones pertinentes para que el Área de Servicios Municipales proceda a la instalación de cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Precisamente, esta última concejalía anunció recientemente la ampliación de la red municipal de recarga eléctrica con nuevos puntos en Los Majuelos, llegando ya a los 30 dispositivos sumando estos cuatro nuevos del parque de La Vega. El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó "el firme compromiso del Ayuntamiento por una movilidad más sostenible y accesible en todos los pueblos y barrios".
Acondicionamiento del terreno y nueva capa asfáltica
Una vez finalice esta fase de canalización, se retomarán los trabajos de acondicionamiento del terreno y se procederá a la extensión de la nueva capa asfáltica, garantizando así una superficie duradera y uniforme para el tránsito de vehículos. Por último, se delimitarán las plazas debidamente, para reorganizar el acceso y el tránsito de coches.
"Con esta intervención facilitaremos el estacionamiento de los numerosos vecinos y vecinas de esta zona residencial y de las personas que cada día acceden a uno de los parques urbanos con mayor actividad del municipio, ya que en su interior se ofrecen instalaciones deportivas como un rocódromo y un circuito para la práctica del BMX, entre otras disciplinas", agregó Chinea.
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