Los nuevos baños públicos del casco histórico de La Laguna serán de pago
Los aseos serán autolimpiables y estarán ubicados en el entorno de la iglesia de La Concepción y en las plazas del Cristo y del Adelantado
Los seis aseos autolimpiables que se instalarán en el casco histórico de La Laguna serán de pago. El dato lo confirma el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, que sostiene que este servicio conlleva unos gastos de funcionamiento que impiden su gratuidad, y mantiene que no se trata de un servicio público esencial.
«Los aseos autolimpiables no pueden ser completamente gratuitos porque, aunque su funcionamiento sea automático, generan un coste de mantenimiento constante», argumenta el edil socialista, si bien asegura que el precio se fijará «lo más bajo posible» para que el servicio «sea accesible para todos». Estos baños se ubicarán en espacios de titularidad municipal en las inmediaciones de la plaza del Cristo, en la del Adelantado y en la calle San Antonio, en el límite del entorno de protección de la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción. La previsión es que haya dos en cada uno de esos emplazamientos.
335.000 euros
Fue en marzo cuando se formalizó el contrato con la empresa Proyectos e Instalación de Material Urbano Sociedad Anónima Unipersonal, con sede en Gijón, por importe de algo más de 335.000 euros.
«La memoria técnica y económica se ha enviado a la Gerencia de Urbanismo por las modificaciones que deben hacerse en el casco (acometidas, electricidad y solera de hormigón)», indican fuentes oficiales del grupo de gobierno, y agregan que se está a la espera del informe favorable de ese organismo autónomo para iniciar las obras.
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