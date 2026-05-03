San Matías lleva su memoria vecinal a las Jornadas nacionales de inclusión en las artes escénicas

El barrio lagunero de San Matías ha llevado su historia, su memoria colectiva y su proceso comunitario a las Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, un encuentro de ámbito nacional impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, y celebrado a finales de abril en Tenerife.

La experiencia presentada fue la ruta teatralizada 'Historia de un barrio en lucha', un proyecto ciudadano desarrollado por el Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna, a través del proyecto científico ParticipaBarrio, junto a la Asociación Vecinal La Montaña. La iniciativa convierte las calles, plazas y espacios comunitarios de San Matías en un escenario vivo para contar el origen y la evolución del barrio desde la voz de sus propios vecinos.

Las jornadas, en su 17ª edición, se celebraron en Tenerife del 22 al 24 de abril de 2026, con el Auditorio de Tenerife como sede principal y actividades en otros espacios de la isla, entre ellos el barrio de San Matías. El programa del INAEM situó esta edición en torno a la inclusión, los derechos culturales, los desplazamientos y las migraciones.

Una ruta teatralizada creada por el barrio

La propuesta de San Matías no parte de una compañía profesional que interpreta una historia ajena, sino de un proceso comunitario en el que la propia vecindad construye y representa su relato. Durante meses, vecinos, vecinas, colectivos y entidades del barrio prepararon un recorrido escénico que conecta memoria, participación y espacio público.

La ruta partió de El Polvorín de Taco y finalizó en el Centro Ciudadano de San Matías, con cinco estaciones en las que se representaron distintos momentos de la historia del barrio. A través de testimonios, escenas y actuaciones, los participantes mostraron cómo se configuró este núcleo popular de la zona metropolitana y cómo la organización vecinal fue clave en su desarrollo.

El proyecto ya había sido presentado en enero como una ruta teatralizada protagonizada por unas 50 personas, principalmente residentes de la zona, con apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad de La Laguna a través de ParticipaBarrio.

Artes escénicas para fortalecer la comunidad

La concejala de Presidencia del Ayuntamiento de La Laguna, Carla Cabrera, fue la encargada de dar la bienvenida a la actividad y defendió el papel de las artes escénicas como herramienta comunitaria. Según señaló, este tipo de propuestas permite fortalecer los vínculos vecinales, transmitir la memoria colectiva y reforzar la colaboración entre residentes, instituciones y colectivos.

El profesor de la Universidad de La Laguna y facilitador de la actividad, Vicente Zapata, destacó la implicación de la vecindad de San Matías en el diseño y desarrollo de la ruta. A su juicio, se trata de una experiencia original y emotiva que alimenta el proceso comunitario que se viene acompañando en el barrio desde ParticipaBarrio

De El Polvorín al Centro Ciudadano

El recorrido comenzó en El Polvorín, donde se explicó el contexto de los barrios populares de este sector de la zona metropolitana de Tenerife. En este primer punto también participó la agrupación folclórica de chácaras y tambores Garajonay, una intervención pensada para subrayar el origen migrante de estas localidades.

Después, la ruta avanzó hacia San Luis Gonzaga, donde se propuso una dinámica participativa con base comunitaria. El itinerario continuó hasta un solar habilitado en la parte antigua de San Matías, donde varias personas mayores explicaron los fundamentos de la autoconstrucción en el barrio.

La memoria de las luchas vecinales

Uno de los ejes principales de la ruta fue la importancia de los movimientos vecinales en San Matías desde los años setenta. La experiencia recreó una manifestación entre las plazas de San Carmelo y Domingo Cubas, dos espacios vinculados a la vida comunitaria del barrio.

En la plaza Domingo Cubas se representó una de las reivindicaciones históricas de las mujeres del barrio ante la antigua Dirección Territorial de Educación, cuando reclamaron los muebles necesarios para abrir el colegio público de San Matías. La escena permitió recordar cómo muchas mejoras del barrio fueron resultado de la organización vecinal y de la insistencia de sus habitantes.

Un diálogo con profesionales de toda España

La actividad se desarrolló ante cerca de medio centenar de participantes en las Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, en su mayoría profesionales de la gestión cultural y de las artes escénicas procedentes de distintos puntos del país.

Tras el recorrido, se abrió un diálogo con las personas asistentes para valorar la experiencia y extraer claves útiles para el proyecto de ciencia ciudadana que se desarrolla actualmente en San Matías. Entre los temas abordados estuvieron la participación juvenil, la conexión entre artes escénicas y comunicación comunitaria, y el papel de los vecinos en la construcción de relato sobre su propio territorio.

ParticipaBarrio y ciencia ciudadana en San Matías

El itinerario concluyó en el Centro Ciudadano de San Matías, donde se explicó el desarrollo reciente del barrio y algunos de los proyectos vinculados al trabajo comunitario, como ICI Taco, ParticipaBarrio, San Matías Convive y la experiencia de ciencia ciudadana en marcha.

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La presencia de este proyecto en unas jornadas nacionales permite visibilizar una forma de trabajo que combina investigación universitaria, participación vecinal, memoria oral y creación artística. No se trata solo de contar la historia del barrio, sino de implicar a sus habitantes en la manera de narrarla, interpretarla y compartirla.