Conciertos en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes para 'sacar el ruido del centro de La Laguna

El 'parking' de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) podrá albergar actos culturales "de gran formato" tras un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la institución académica. Así lo anuncia el consistorio, que precisa que el primero de los eventos programados en este espacio al aire libre será el Festival Soplo de Letras. Se trata de una cita protagonizada por la música y el humor que reúne a artistas locales, regionales, nacionales e internacionales los días 15 y 16 de mayo. "Este festival había sido programado inicialmente en la plaza del Cristo, pero el acuerdo con la Universidad y el mayor aforo con que cuenta el recinto educativo han propiciado su reubicación", indica el Ayuntamiento.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que se va a disponer "de un gran recinto para redistribuir la oferta cultural entre otras zonas del municipio, al tiempo que descongestionamos el centro histórico reduciendo el número de eventos que se celebran habitualmente en el casco". Y añade: "Conjugamos así la necesidad de contar con una programación cultural y de ocio de gran nivel, con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas".

La clave de fondo es la lucha de la Asociación de Vecinos Casco Histórico frente al ruido y al exceso de actividades en el centro lagunero. El colectivo presidido por Pablo Reyes presentó el 31 de octubre denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante "los graves incumplimientos en materia de legislación acústica que se vienen produciendo en el casco histórico de La Laguna por parte del Ayuntamiento".

Gutiérrez considera que el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes "reúne muy buenas condiciones para cubrir esa demanda de grandes eventos, especialmente para el público juvenil, por su ubicación en el Campus de Guajara, su capacidad para albergar a un gran número de espectadores y su fácil acceso".

Como se recordará, el aparcamiento de Bellas Artes ya vio transformado su uso habitual durante la Covid-19, cuando se adaptó para la celebración de conciertos y espectáculos de teatro y humor al aire libre, adaptado a las medidas sanitarias impuestas durante la desescalada.