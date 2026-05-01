Francisco José Hernández, candidato de CC a la Alcaldía de La Laguna en las elecciones de 2027: «CC pactará según la aritmética del pleno»

Aunque era lo esperado, ¿cómo vivió su elección como candidato de CC a la Alcaldía de La Laguna por unanimidad?

Fue un momento muy especial, sobre todo por lo que significa. Cuando recibes un respaldo así, tan claro y unánime, lo primero que sientes es agradecimiento, pero inmediatamente aparece la responsabilidad. Porque no va solo de una persona, va de un proyecto colectivo y de un municipio que exige mucho. Lo viví con emoción, pero también con la cabeza muy centrada en el trabajo que queda por delante.

¿Sorprendido por esta unidad en Coalición?

Creo que hay una organización más cohesionada y con un objetivo compartido muy claro. Cuando hay unidad en torno a una idea de municipio, los proyectos avanzan. Yo lo que percibo es compromiso, ganas y mucha gente implicada en construir.

«El pacto goza de buena salud, estamos centrados en lo importante, en seguir trabajando»

¿Cómo afronta el año de mandato que resta?

La prioridad sigue siendo gestionar y responder a lo que necesitan los laguneros y laguneras. Al mismo tiempo, ese camino hacia 2027 se construye escuchando, estando en la calle, sumando y resolviendo los problemas que nos plantean los vecinos y vecinas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo: trabajar sin descanso, escuchar y construir una propuesta sólida.

¿Hay riesgo de ruptura antes de que acabe el mandato?

El pacto goza de buena salud, estamos centrados en lo importante, en continuar trabajando para mejorar nuestro municipio y cumplir con los compromisos adquiridos con los laguneros y laguneras.

Si las matemáticas no le permitieran gobernar en solitario, ¿con quién estaría dispuesto a pactar?

Siempre lo hemos dicho con claridad: el único pacto que tiene Coalición Canaria y que tengo yo, como candidato, es con los laguneros y laguneras. Nuestro compromiso no es con siglas, es con las personas, con nuestros pueblos y barrios y con los problemas que tenemos que resolver en nuestro municipio. A partir de ahí, según la aritmética que se dé en el salón plenario, buscaremos la estabilidad abordándolo desde la responsabilidad, el diálogo y el respeto institucional, pero siempre con una premisa clara que es que La Laguna siga avanzando, cuidando lo que es suyo y construyendo un municipio en el que todos y todas se sientan parte. Ese es el acuerdo más importante y el que nunca vamos a romper.

«El municipio está más atendido y con mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia»

Lleva dos años al frente de áreas clave del Ayuntamiento. Más allá del titular político, ¿qué ha cambiado en La Laguna en este tiempo?

La planificación constante es fruto de los pliegos de condiciones que hemos suscrito con las empresas que prestan los servicios. Hoy La Laguna tiene una hoja de ruta clara en limpieza, alumbrado y parques y jardines. Hemos ordenado contratos y priorizado inversiones. Eso no siempre se ve, pero se nota. El municipio está más atendido, más cuidado y con una capacidad de respuesta mucho mayor ante cualquier incidencia

La renovación del alumbrado público es una de las acciones para este año. ¿Qué se prevé ?

Estamos hablando de una inversión superior a los 700.000 euros para modernizar una red que llevaba años necesitando una actuación profunda. Vamos a renovar más de 25.000 metros de cableado, instalar alrededor de 200 nuevos puntos de luz y sustituir más de 1.500 luminarias por tecnología led, mucho más eficiente y sostenible. No solo cambiaremos luminarias, también columnas, cableado y materiales, incorporando soluciones más resistentes y adaptadas al entorno. Además, todo se está haciendo cumpliendo con la Ley del Cielo, algo fundamental en Canarias.

«La gente quiere que su pueblo y barrio esté mejor y te lo dice con claridad. Para mí eso es lo más valioso»

La ONU reconoce a La Laguna como Tree City of the World y ahora está nominada a la Escoba de Oro. ¿Qué reflejan?

Son la consecuencia de un trabajo serio, constante, con planificación, inversión y equipos que trabajan con rigor, donde todos los servicios pivotan en torno a la sostenibilidad.

¿Qué ofrece a la ciudad de aquí a 2027?

Seguir mejorando nuestro municipio en ese proceso de transformación ya iniciado, avanzando de la mano de los laguneros y laguneras. La gente quiere que su pueblo y barrio esté mejor y te lo dice con claridad. Para mí eso es lo más valioso, porque te exige estar a la altura.