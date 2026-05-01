El casco histórico reivindica en el Plan de Gestión su carácter residencial

La población del casco histórico reivindica que en el Plan de Gestión de la zona prevalezca la condición residencial frente a la turística. En la primera fase de la consulta para identificar las necesidades del enclave desde el punto de vista de quienes residen, trabajan e intervienen en él, estos apuntaron los conflictos entre la movilidad peatonal y el tráfico, la situación del comercio local ante los cambios en los hábitos de consumo «y la necesidad de garantizar que la ciudad histórica siga siendo funcional y habitable en un contexto de creciente actividad turística».

Se trata de elaborar un diagnóstico que «ofrece una base sólida para orientar el trabajo técnico que continuará en los próximos meses» a fin de elaborar el Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial. En las distintas sesiones realizadas por el casco lagunero se produjeron coincidencias significativas en cuestiones como la movilidad, el desarrollo económico o la identidad, una información que se analizará con los equipos redactores y que será devuelta a la ciudadanía en los próximos meses, antes de iniciar la siguiente fase del proceso.

El denominado Plan de Gestión del sitio ‘Patrimonio Mundial San Cristóbal de La Laguna, zona de amortiguamiento y entorno’ es un instrumento estratégico que complementará al Plan Especial de Protección (PEP) y que guiará, durante la próxima década, la planificación y desarrollo sostenible del único conjunto urbano canario incluido en la lista de la Unesco. Todo ello, a través de la redacción de cuatro planes específicos y coordinados: estratégico y operativo, movilidad y diseño de espacios libres, iluminación, así como participación y comunicación, según informa el Gobierno municipal.

Las aportaciones vecinales ayudarán a diseñar medidas para garantizar el uso y preservación del lugar

El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destaca que esta primera fase de participación «ha sido esencial para escuchar, de manera libre, directa y plural, cómo se vive la ciudad y qué necesita para seguir siendo un lugar vivo, activo y con identidad propia. El diagnóstico ciudadano es fundamental para construir un Plan de Gestión que responda a la realidad y que incorpore la experiencia de quienes conocen el casco mejor que nadie».

El edil destaca que «el Plan de Gestión supondrá un cambio profundo en la manera de entender y gestionar nuestro patrimonio, porque incorporará la experiencia cotidiana de quienes viven, trabajan o estudian en la ciudad, y porque concibe el patrimonio como un sistema vivo que debe adaptarse a los desafíos contemporáneos».

El documento es un instrumento que exige la Unesco para garantizar la conservación de los bienes Patrimonio Mundial. En el caso de La Laguna, permitirá coordinar la movilidad, la iluminación, el uso del espacio público, la protección del patrimonio, la actividad económica o la relación entre residentes y visitantes. Su objetivo es asegurar que la ciudad histórica siga siendo un lugar vivo, equilibrado y sostenible, capaz de anticipar los retos presentes y futuros, a la vez que protege su valor universal excepcional. n