La Laguna muestra a los escolares el proceso de producción agraria en busca de un relevo generacional para el sector

La concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha un proyecto formativo con varios centros de educación infantil y primaria del municipio, cuyo objetivo es que los más jóvenes puedan adquirir nociones básicas del sector agrario y conocer de primera mano el trabajo que hay detrás de distintos productos locales que consumen a diario.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “esta propuesta tiene también el propósito de mostrar al alumnado en qué consiste la labor de este ámbito profesional tan arraigado en nuestro territorio, y las oportunidades de futuro que ofrece a las nuevas generaciones que quieran perpetuar este legado”.

“Para captar la atención de los participantes hemos querido contar con un perfil bastante popular en las redes sociales, como es el joven agricultor ‘Nito’, el cual se traslada en primer lugar a las aulas para cultivar consciencias y, en segundo término, los acompaña en visitas a distintos invernaderos ubicados en la Comarca Nordeste donde nuestros pequeños agricultores y agricultoras se ponen manos a la obra sobre el terreno”, agregó el primer edil.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, ha destacado la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa en sus primeras sesiones, “con las que los alumnos y alumnas han aprendido la importancia del compost y otras materias orgánicas para nutrir correctamente el suelo, cómo tratar los esquejes de las distintas variedades vegetales o las herramientas que deben emplear a la hora de sembrar, plantar o recoger un alimento”.

Ledesma también hizo hincapié en un aspecto fundamental como es el cuidado de los ecosistemas y la salud del suelo agrícola, “una tarea en la que estamos todos implicados y de la que depende el futuro de esta actividad y nuestra propia salud, teniendo en cuenta distintas amenazas como el cambio climático y el uso extendido de determinados fertilizantes”.

El proyecto no se plantea únicamente como una experiencia formativa unidireccional en la que los participantes adquieren nociones y las aplican en el invernadero, sino que también se crea un espacio colaborativo en el que los más jóvenes intercambian impresiones y plantean numerosas dudas a los profesionales del sector implicados.

“En definitiva, queremos que los niños y niñas comprendan el funcionamiento de la tierra que los rodea, que valoren el producto local, que comprendan la relevancia de consumir frutas, verduras y hortalizas en sus hogares y que vean en el campo una oportunidad de futuro y de vida en la que pueden tener un papel protagonista a todos los niveles”, añadió Cristina Ledesma.

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Esta actividad se une a otras acciones que ha ido desplegando el Ayuntamiento de La Laguna durante los últimos años para promocionar entre las nuevas generaciones los valores del mundo rural y la importancia de la producción a nivel local, para que también difundan estos conocimientos entre sus familiares.