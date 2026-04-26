Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna

Barrio Nuevo quiere dar un paso adelante después de años en los que decenas de casos de ‘okupación’ y otras necesidades que no terminan de resolverse han sido protagonistas en la zona. Es por eso el punto de encuentro al que han llegado el Ayuntamiento lagunero y una representación vecinal para empezar a atacar carencias en materia de infraestructuras y de seguridad.

«La ‘okupación’ ya se ha convertido en algo natural», afirma el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Nuevo-Viña Nava, Juan Luis Marín, para contextualizar que en la actualidad les preocupa más otro problema: la venta de droga. Así se lo expresaron los vecinos a representantes del consistorio en un encuentro que tuvo lugar recientemente. No obstante, la presencia de ‘okupas’ en viviendas, en especial en el que han dado en llamar el ‘Hotel Okupa’ –por las varias decenas de personas que residen allí–, también aparece en el discurso de Marín cuando recorre el barrio y analiza el estado general de este núcleo.

El centro de Barrio Nuevo

La plaza Domingo Cruz Cabrera, el centro mismo de Barrio Nuevo, es otro de los lugares que traen de cabeza a los residentes, en este caso por el mal estacionamiento. Tiene historia; lleva el nombre del promotor y fundador de este enclave, que permanece desaparecido después de ser secuestrado por los franquistas en 1936. ¿Qué ocurre allí exactamente? Esta fue renovada en 2022 y desde entonces hay vehículos que, ante la falta de aparcamiento, invaden lugares no destinados al estacionamiento. Juan Luis Marín apunta que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, se comprometió a celebrar próximamente una reunión en la que se abordase esa circunstancia.

Siguiendo el relato de Marín y a la vista de los asuntos tratados, en la zona hay más necesidades para las que se buscan soluciones. Una de ellas es el estado de calzadas y aceras, mientras que otra se encuentra en la situación del polideportivo. El compromiso con esa última instalación es que será renovada por completo, si bien la actuación dependerá de las carencias que también existen en otros recintos deportivos del municipio.

Terrero de lucha canaria

Se suma al listado el terrero de lucha canaria. «Tiene un problema muy grave en la cubierta y se van a invertir unos 600.000 euros en el arreglo», añade el máximo responsable de la Asociación de Vecinos Barrio Nuevo-Viña Nava sobre un espacio en el que se desarrollan actividades en torno al juego del palo y lucha de garrote, y cuyo estado impide maximizar sus posibilidades.

Hay más. «En el Centro Ciudadano de Barrio Nuevo existen muchas filtraciones de agua por el paso del tiempo», indica el dirigente vecinal como problema principal de ese otro edificio, en el que ya se han realizado obras en la fachada. Ahora, el deseo de la zona es que nuevas necesidades puedan ser resueltas.