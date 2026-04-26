El deterioro del Mercado de La Laguna obliga a ejecutar un paquete de obras

El Mercado lagunero se encontraba junto a la plaza del Adelantado y los problemas estructurales llevaron a su clausura y traslado a la plaza del Cristo en 2007. La carpa provisional que se instaló allí suma, pues, casi dos décadas a la espera de un futuro recinto que no termina de llegar. El resultado es que los desperfectos son cada vez más. Tal es así que el Ayuntamiento de La Laguna se ha visto obligado a realizar un paquete de mejoras en la instalación, alguna de ellas urgente.

El concejal de Mercado, Ángel Chinea, explica que durante este año han centrado gran parte de los esfuerzos en aspectos como la accesibilidad de esta infraestructura pública, «restituyendo parte del pavimento de la plaza, suprimiendo obstáculos de paso y eliminando losetas en mal estado que podían suponer un peligro por riesgo de caídas».

En este ámbito también se han ampliado las zonas generales de paso, incluyendo el lateral del Mercado. «Uno de los puntos donde se requería una intervención urgente era en los puestos de venta de flores, los cuales se han elevado en una plataforma específica con gradas de exposición para liberar la vía de tránsito y que puedan pasar con comodidad las personas con movilidad reducida», expresan desde el consistorio lagunero sobre las medidas más relevantes.

«Una petición de los propios recoveros tenía que ver con el acristalamiento del edificio central, que en episodios de temperaturas altas se recalentaba en exceso», detalla la institución local. La solución por la que se ha apostado es la instalación de toldos, estores a medida y otros mecanismos auxiliares que evitan la entrada del sol directo. «Esta medida aporta nuevas zonas de sombra para el resto de la ciudadanía», destaca. A este respecto, también se ha aprovechado para revisar y mejorar todo el sistema del aire acondicionado existente, de cara a los meses de verano donde se registra un aumento de la actividad en determinados días de la semana, a consecuencia del período estival.

Otra actuación finalizada, «muy demandada por la clientela del Mercado y los propios trabajadores», era la mejora y renovación integral de los tres baños existentes, incluyendo uno específico para personas con algún tipo de discapacidad. A ello hay que unir labores de pintado de zonas de cámaras y cuarto de residuos. Por otro lado, se ha renovado el sistema de detección de visitantes, el cual será capaz de identificar si una misma persona ha entrado más de una vez en el recinto. «Con este avance, se logrará un dato de asistencia más exacto, de cara a afinar el seguimiento del aforo», precisa el Ayuntamiento. «Esta herramienta nos ayuda a conocer las franjas horarias con mayor afluencia de gente, para así reorientar nuestras próximas acciones de dinamización», manifiesta Ángel Chinea.