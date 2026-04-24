«¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años

El 26 de abril de 1986 llegaron al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, a bordo del ferry ‘Ciudad de Zaragoza’, las primeras aeronaves de lo que es hoy el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (Bhelma VI). La unidad recibió por entonces el nombre de Batallón de Helicópteros de Canarias (Bhelcan). No fue un proyecto sencillo. Tal es así que se venía gestando desde marzo de 1979, se paralizó la iniciativa hasta diciembre de 1984 y, a partir de ahí, se produjo la reactivación que condujo a su definitiva puesta en marcha.

Este viernes, también 26 de abril, pero de 2026, se cumplieron 40 años. La Base de Los Rodeos acogió a mediodía un acto de conmemoración presidido por el general de división jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, Alfonso Pardo de Santayana. «A día de hoy hemos alcanzado un total de 49.000 horas de vuelo», cifró el teniente coronel Luis Alonso Sánchez Sánchez durante la intervención principal en este aniversario del Bhelma VI, que está integrado actualmente en el Mando de Canarias y tiene capacidad de planear, organizar y ejecutar operaciones de combate en apoyo y colaboraciones con diferentes unidades.

No faltó el boato característico de este tipo de ceremonias. En ella realizaron un recorrido histórico dividido en dos etapas centrales: los primeros 20 años vinculados a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet) y las dos décadas posteriores con dependencia directa del Mando de Canarias.

1.491 horas de vuelo en un año

«Siempre tenemos en mente nuestra misión, que, como unidad de apoyo al combate, es proporcionar apoyo aeromóvil al Mando de Canarias y al Mando Operativo Terrestre, permitiendo su adiestramiento y generando las unidades que se nos requieran para participar en operaciones tanto en el territorio nacional como en el exterior», destacó Luis Alonso Sánchez, y precisó que en el último año han desarrollado 1.491 horas de vuelo, lo que consideró un «indicador de nuestra capacidad aeromóvil y que esperamos aumentar próximamente».

40º Aniversario de la Bhelma VI / Arturo Jiménez

El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI ha participado en misiones internacionales en escenarios como Bosnia y Herzegovina, Líbano o Irak, donde su actuación en 2023 fue reconocida con una felicitación colectiva del Ministerio de Defensa, según resaltó el mando militar, que también se detuvo en la realización de «operaciones de apoyo a las autoridades civiles y a la población civil» y, en particular, en la participación en 2016 en el rescate de 120 personas en Teno después de que se produjese el derrumbe de la carretera.

Sánchez también se refirió a la actuación en operaciones como Centinela Canario y Prometeo, con el objetivo de evitar los incendios en Tenerife; a la colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Armada y el Ejército del Aire, y a otros aspectos menos visibles, como las jornadas de supervivencia en el mar –que ya han formado a más de 270 militares– o el entrenamiento en lucha contra incendios.

Estreno con los reyes

La primera misión de vuelo realizada por el por entonces denominado Bhelcan fue la preparación, ensayos y participación en el desfile militar organizado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que se celebró el 24 de mayo de 1986 en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife y que estuvo presidido por los Reyes de España. «En esa solemne ocasión, todos los helicópteros de dotación en el Batallón (seis BO-105), surcaron los cielos de la capital tinerfeña integrados en el desfile aéreo junto con otros efectivos del Ejército del Aire y la Armada», destacan desde el Ejército de Tierra.

El teniente coronel Luis Alonso Sánchez también miró este viernes al futuro. «Actualmente nos enfrentamos a otros retos», expresó. «Entre ellos tenemos que encontrar fórmulas para retener el talento, especialmente del personal altamente especializado; conseguir el relevo generacional, y renovar y aumentar nuestra infraestructura, que nos permitirá albergar a la flota actual y a los siguientes modelos en las mejores condiciones operativas», enumeró. «Para todo ello debemos fortalecer las virtudes militares que nos caracterizan», manifestó un mando que puso de relieve la importancia de la «preparación, sacrificio, dedicación, profesionalidad, compañerismo y, sobre todo, amor al servicio».

«En este XL aniversario no quisiera finalizar sin recordar a nuestros caídos, aquellos que dieron su vida por España en el cumplimiento del deber, y por todos aquellos que han pertenecido a esta unidad y ya no están. Su memoria permanece viva entre nosotros», rememoró. Se produjo ahí el momento más solemne de la ceremonia. Realizaron el toque de oración y se dispararon unas salvas de fusilería. Antes, y a modo de cierre de su alocución, Sánchez había exclamado: «Componentes del Bhelma VI, gritad todos conmigo: ¡viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!».