La Laguna refuerza la formación policial en bienestar animal con unas jornadas pioneras centradas en la intervención real

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este jueves las ‘I Jornadas Policiales sobre Protección e Intervención Animal’, una iniciativa formativa dirigida a reforzar la capacitación de los cuerpos de seguridad en materia de bienestar animal, con especial atención a la normativa vigente, la intervención en casos reales y la gestión de colonias felinas.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio, Badel Albelo, destacó que “estas jornadas responden a una realidad cada vez más presente en nuestros municipios, donde la convivencia con los animales requiere de conocimiento, coordinación y una respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas”. Asimismo, destacó que “la formación es clave para que todos los agentes implicados actúen con criterio, seguridad y responsabilidad”.

Asimismo, incidió en la importancia de dotar a los cuerpos policiales de herramientas adecuadas para su intervención. “La Policía Local es, en muchos casos, la primera en actuar ante situaciones relacionadas con animales, por lo que es fundamental que cuente con la preparación necesaria para intervenir con garantías, tanto desde el punto de vista operativo como jurídico”, explicó. Además, destacó la participación de distintos perfiles profesionales y cuerpos de seguridad, lo que contribuirá a “mejorar la coordinación y la respuesta conjunta”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento, Domingo Galván, puso el foco en el papel de los ayuntamientos en este ámbito y en el trabajo que se viene desarrollando en el municipio. “Estamos ante una realidad que requiere orden, planificación y conocimiento. En La Laguna llevamos tiempo avanzando en la gestión ética de las colonias felinas, con un modelo basado en el método CER, el mapeo y la colaboración con asociaciones y profesionales”, señaló. En este sentido, subrayó la importancia de “seguir avanzando en un modelo de ciudad más responsable, donde el bienestar animal también forma parte de la calidad de vida”.

En esta misma línea, el subcomisario jefe de la Policía Local de La Laguna, Jesús González, valoró el carácter práctico de las jornadas y su enfoque especializado. “Hemos diseñado un programa que combina el análisis de la normativa con la aplicación en casos reales, lo que permitirá a los agentes afrontar situaciones complejas con mayor seguridad y conocimiento”, indicó.

Por otro lado, también detalló que la Policía Local, en su nuevo organigrama, cuenta con una unidad funcional especializada y formada en labores medioambientales, que asume funciones en materias como residuos, vertidos, ruidos, espacios naturales y apoyo puntual en emergencias como incendios, contaminación y riesgos para la salud, entre otras.

Las jornadas se celebrarán del 27 al 30 de abril en el Exconvento Santo Domingo, en horario de 09:00 a 14:00 horas, e incluirán ponencias sobre el marco jurídico en bienestar animal, la intervención policial, la gestión de colonias felinas, la actuación en casos de lesiones o la normativa aplicable a animales de granja y especies exóticas, entre otros contenidos.

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El programa contará, además, con la participación de especialistas y representantes de diferentes ámbitos, así como con una mesa redonda final en la que se abordarán los retos actuales y futuras líneas de trabajo en materia de protección animal.