Coalición Canaria elige por aclamación a Fran Hernández como candidato a la Alcaldía de La Laguna en 2027

Coalición Canaria (CC) ha designado a Fran Hernández como candidato a la Alcaldía de San Cristóbal de La Laguna de cara a las elecciones municipales de 2027. La elección se produjo por aclamación durante la asamblea local del partido, donde la militancia mostró su apoyo unánime al nuevo aspirante nacionalista.

Con esta decisión, la formación cierra filas en uno de los municipios clave de la isla y abre una nueva etapa con el objetivo de recuperar el liderazgo político en La Laguna y consolidar un proyecto centrado en el desarrollo y la generación de oportunidades.

Un candidato con experiencia municipal

Durante su intervención, Hernández agradeció el respaldo recibido y aseguró asumir el reto con “ilusión” y un “enorme sentido de la responsabilidad”. El candidato defendió un modelo de gestión basado en la planificación y en el conocimiento de la realidad diversa del municipio, que abarca desde su casco histórico —declarado Patrimonio de la Humanidad— hasta sus barrios, la costa o espacios naturales como Anaga.

El candidato cuenta con una trayectoria ligada a la gestión municipal y al trabajo con colectivos vecinales y culturales, habiendo formado parte del equipo de gobierno local en distintas etapas, con especial foco en la mejora de los servicios públicos y la participación ciudadana.

Respaldo de la dirección regional e insular

El acto contó con el apoyo de destacados dirigentes de la formación, entre ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el secretario general insular en Tenerife, Francisco Linares; y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Clavijo destacó que Hernández representa “una forma de hacer política cercana y comprometida”, mientras que Linares y Dávila subrayaron su perfil como una figura capaz de reforzar el proyecto nacionalista en uno de los municipios más relevantes de Tenerife.

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La elección de Fran Hernández marca el inicio de la estrategia electoral de Coalición Canaria en La Laguna, con la mirada puesta en los comicios de 2027.