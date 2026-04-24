El aparcamiento anexo al ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna, pasará a ser de pago

Nueva medida en torno al problema del aparcamiento en el núcleo costero de la Punta del Hidalgo, en La Laguna. Las plazas de uso público ubicadas entre el ‘camping’ y el mar pasarán a ser de pago. Así lo anuncia el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, que precisa que la medida busca principalmente que las autocaravanas dejen de utilizarlo de forma continua.

La previsión del grupo de gobierno lagunero es que se apliquen los mismos precios públicos vigentes en el resto de aparcamientos de gestión municipal, de los que el más conocido es el de Las Quinteras. Según las explicaciones de Chinea, se han estado realizando actuaciones de mejora sobre el terraplén y posteriormente pasará a contar con la correspondiente barrera y sistema de cobro.

Los quebraderos de cabeza con el aparcamiento en La Punta vienen de lejos y el grupo de gobierno (PSOE-CC) no ha terminado de encontrar la fórmula para resolverlos ante la falta de espacios que pueden ser habilitados para estacionar. «Se están buscando más aparcamientos, ya sea mediante la compra o el alquiler de parcelas, dependiendo de las ofertas que haya por parte de los propietarios», expresan fuentes oficiales sobre los pasos actuales.

Dificultad para aparcar

Aparcar allí es una dificultad que por momentos se ha vuelto extrema. Primero era un problema esporádico en los días estivales de máxima afluencia; después, durante los fines de semana del verano, y, desde unos años a esta parte, de forma habitual entre junio y septiembre, así como otros sábados y domingos del año en los que el tiempo acompaña.

El cambio de paradigma llegó de la mano del cierre al tráfico rodado del camino La Costa, que históricamente supuso un desahogo para dejar el coche, pero cuyos valores ambientales llevaron a optar por impedir el tránsito de vehículos. En adelante el Ayuntamiento empezó a buscar soluciones. Así las cosas, en abril del pasado año, el gobierno local planteó que contemplaba varias alternativas para hacer frente «a la cada vez mayor demanda de estacionamiento de vehículos» tanto en la Punta del Hidalgo como en Bajamar, Tejina y Valle de Guerra. «Estas alternativas pasan por la adquisición y alquiler de terrenos, para habilitarlos como zonas de aparcamiento público», manifestaron por entonces. «Desde el área ya se han mantenido distintas reuniones con varios propietarios de parcelas en la Comarca Nordeste con este propósito», añadieron.

Tras aquello, en julio de 2025 se le dio vía libre a la compra de otra parcela. En concreto, el Pleno aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria de algo más de 518.000 euros para varias actuaciones, entre las que se encontraba destinar 214.076 para adquirir un solar para habilitar estacionamientos. La propiedad se ubica entre la carretera general (TF-13) y la calle Lagarete, enfrente del CEIP Punta del Hidalgo, y se argumentó que la referida adquisición no se podía demorar al posterior ejercicio presupuestario –el actual, 2026– debido a «la posible pérdida de la oportunidad de adquisición y la conveniencia del mismo». La siguiente propuesta que se ha conocido sobre los aparcamientos situados en la Punta del Hidalgo es esta medida en el estacionamiento anexo al ‘camping’.