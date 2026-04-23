La campeona olímpica Carolina Marín visitará La Laguna para hablar de esfuerzo, lesiones y superación

San Cristóbal de La Laguna sumará el próximo 6 de mayo una nueva cita a su agenda deportiva y divulgativa con la visita de Carolina Marín, una de las grandes referentes del deporte español de las últimas décadas. El Teatro Leal acogerá desde las 17:30 horas la charla 'La suerte no viene sola', un encuentro abierto al público en el que la exjugadora de bádminton compartirá su experiencia personal y profesional en torno a valores como la resiliencia, la fortaleza mental, el esfuerzo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

La charla estará moderada por la periodista Fátima Febles, responsable de Deportes en RTVC, y tendrá formato de conversación abierta. La intención es repasar los momentos clave de la carrera de Carolina Marín y poner el foco en las herramientas que le han permitido mantenerse en la élite del bádminton mundial durante tantos años. La asistencia a esta cita será totalmente gratuita hasta completar el aforo disponible.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, subrayó que "esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Consistorio de acercar al municipio referentes del deporte de élite a nivel nacional, fomentando aspectos tan importantes como el esfuerzo, la constancia y la superación personal, especialmente entre la población joven y el tejido deportivo local".

Asimismo, el edil lagunero añadió que "este tipo de encuentros permiten generar espacios de aprendizaje y motivación, acercando experiencias reales de éxito que pueden servir de inspiración para la ciudadanía y, en particular, para quienes practican distintas disciplinas deportivas en el municipio".

Bajo el lema ‘La suerte no viene sola’, este encuentro abierto pondrá el foco en la resiliencia y la fortaleza mental como claves para alcanzar distintas metas personales y colectivas a todos los niveles, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario deportivo local.

Carolina Marín, una figura clave del deporte español

Carolina Marín nació en Huelva el 15 de junio de 1993. Comenzó a practicar el bádminton con ocho años en el Club Recreativo IES La Orden de su ciudad natal. Tras conseguir diversas victorias en el ámbito regional y varios títulos de campeona de España, fue seleccionada con catorce años para ingresar en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid, donde se ha convertido en la mejor jugadora de bádminton de la historia de este deporte en España y en una de las mejores del mundo.

Campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 (primera y única no asiática que lo consigue en esta disciplina), tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última en 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. Además, ha contribuido al fomento y popularización del bádminton en España y se ha convertido en una de las deportistas más aclamadas del país.

A finales del pasado mes de marzo, Carolina Marín anunciaba su retirada de la competición oficial tras una larga y exitosa carrera en la que ha marcado un antes y un después en el mundo del bádminton a nivel mundial y en la que se ha convertido en un ejemplo para muchas generaciones.