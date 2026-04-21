La Ruta del Libro se da cita en La Laguna con un programa con más de 40 actividades

La Laguna acoge a partir de este lunes, día 20, y hasta el sábado 25, La Ruta del Libro, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento, que este año contará con un programa de más de 40 actividades que se desarrollarán en 17 librerías y establecimientos lúdicos y comerciales del municipio. Además, de forma paralela, se celebrará el Festival Internacional de Títeres La Laguna Titiritando, del 23 al 25 de abril, con su enclave principal en la plaza del Adelantado.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, señala que “con esta iniciativa se pretende fortalecer el papel de las librerías del municipio como puntos de encuentro clave en el desarrollo de la cultura”. A su vez, destacó, “la iniciativa forma parte de la celebración del Día del Libro y pretende incidir en la promoción del hábito de la lectura a través de un espacio dinámico en el que pueda participar toda la familia”.

Como en la pasada edición, los participantes en La Ruta del Libro podrán tener acceso a un pasaporte, que deberá sellarse tras sus compras en las diferentes librerías colaboradoras, a través del cual podrán participar en el sorteo de vuelos para dos personas a la isla de El Hierro.

Esta edición contará con la participación de las librerías El Águila, El Refugio, Solicán, Lemus, la Librería Diocesana, Identidad y El Pequeño Baobab, en las que se desarrollará buena parte de las actividades programadas. A ellas se sumarán otros espacios culturales y lúdicos, como la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas, la Fundación México-Canarias, el Espacio La Panera, Canelita en Rama, Soho La Laguna y La Machín Bar.

Durante los seis días del evento, tendrá lugar la presentación de libros como ‘Saquen sus muertos’, de Rayco Pulido, ‘La condena de las torres bella’s, de Vivien Déniz, y ‘La voz en la rotura’, de María Vera, además de la firma de ejemplares de diversos autores en los centros participantes.

Otras de las actividades incluidas es un Maratón de Lectura, que tendrá lugar en la plaza de la Concepción, el miércoles de 17:00 a 20:30 horas, al que se sumará el taller `Lidera tú M²’, el martes de 17:00 a 19:00 horas en Soho La Laguna. Asimismo, la Fundación México-Canarias será la sede de un taller sobre la décima espinela, que se celebrará el jueves a las 18:30 horas.

Los más pequeños podrán asistir a un taller de música para niños de dos a cuatro años, en El Pequeño Baobab, el viernes a las 17:30 horas.

El programa incluye también un espectáculo de poesía y performance de Violeta Gil, el jueves 23 a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal, así como un recital poético con ‘Leyendo Miradas’ el viernes a las 18:00 horas en La Machín Bar. Completan el programa el evento ‘Sumérgete en la bañera de La Panera’, en el que los asistentes podrán disfrutar de libros de arte en el Espacio La Panera del 21 al 25 de abril.

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La información sobre el programa puede consultarse en la web LaRutaDelLibro.