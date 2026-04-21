La Laguna renueva el alumbrado sostenible en La Barranquera con luminarias respetuosas con el cielo y la biodiversidad

La concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna ha mejorado el alumbrado público en la zona de La Barranquera, en Valle de Guerra, con una actuación que combina seguridad, sostenibilidad y respeto al entorno natural y con la que la se han sustituido una quincena de farolas en el sendero que discurre entre la carreta general y la zona de costa.

El concejal del Área, Fran Hernández, subraya que “seguimos trabajando de manera constante para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, con actuaciones que no solo refuerzan los servicios básicos, sino que lo hacen desde el respeto al entorno y a los valores naturales que definen nuestro municipio”. En este sentido, destaca que “este tipo de intervenciones reflejan un modelo de gestión responsable, donde cada decisión busca equilibrar el bienestar de las personas con la protección del medio ambiente”.

La actuación contempla la renovación de los puntos de luz existentes, muchos de ellos obsoletos, así como la ampliación del número de luminarias, lo que permitirá mejorar la visibilidad y la seguridad en este sendero litoral de uso peatonal. Además, se incorporan nuevas columnas que favorecen una distribución más homogénea de la iluminación, adaptándose a las características del espacio.

Uno de los aspectos clave de esta intervención es la incorporación de luminarias homologadas que cumplen con la normativa de protección del cielo nocturno, reduciendo la contaminación lumínica y contribuyendo a preservar uno de los valores más reconocidos del territorio insular.

Asimismo, el diseño del alumbrado ha tenido en cuenta la presencia de fauna marina, especialmente la pardela cenicienta, una de las aves más emblemáticas de las zonas de costa de La Laguna, cuya orientación puede verse alterada por la iluminación artificial. “Trabajamos con criterios que permiten compatibilizar el uso público de estos espacios con la conservación de especies, porque entendemos que el desarrollo del municipio debe ir siempre de la mano del respeto a su entorno natural”, añade Hernández.

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Con esta actuación, el área de Servicios Municipales continúa impulsando un modelo de transformación progresiva del alumbrado en los pueblos y barrios de La Laguna, apostando por sistemas más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía y del territorio. “Nuestro objetivo es claro, seguir mejorando los servicios públicos desde una perspectiva moderna, responsable y centrada en las personas”, concluye el concejal.