La Laguna lleva la lectura a las aulas con una programación que recorre los centros escolares durante el Mes del Libro

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, ha puesto en marcha una programación especial con motivo del Mes del Libro que se desarrollará a lo largo de las próximas semanas en distintos centros escolares del municipio, acercando propuestas innovadoras para fomentar el hábito lector desde edades tempranas.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subrayó que “para nosotros es prioritario que la lectura forme parte del día a día de nuestros niños y niñas, no solo como una herramienta educativa, sino como una puerta a la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico”. En este sentido, añadió que “creemos en una educación cercana, dinámica y adaptada a la realidad del alumnado, donde aprender también sea sinónimo de disfrutar”.

Entre la decena de iniciativas previstas se encuentra el espectáculo educativo Cantar Contar. Esta actividad, dirigida a alumnado de Infantil y Primaria, plantea un formato escénico en el que dos personajes construyen, junto al público, historias a partir de cuentos, relatos conocidos e improvisación, combinando música en vivo, juego y participación activa.

A través de esta dinámica, el alumnado se convierte en protagonista de una experiencia que promueve la creatividad, el trabajo en equipo y el vínculo con la lectura desde una perspectiva lúdica y accesible.

Eiroa destacó además que “el Mes del Libro no puede quedarse en una fecha puntual, sino que debe traducirse en acciones reales que lleguen a las aulas y tengan un impacto directo en el alumnado”, insistiendo en que “invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro municipio”.

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Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por una educación pública de calidad, generando espacios de aprendizaje más participativos, cercanos y enriquecedores para los escolares de La Laguna.