La Laguna instala un semáforo con proyección de luz sobre el suelo para evitar accidentes por peatones mirando su teléfono móvil

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha instalado recientemente un semáforo en el entorno del Hospital Universitario de Canarias, cuya tecnología permite proyectar tonos de luces sobre el pavimento para regular el paso de peatones, como medida de refuerzo para las personas que se encuentran distraídas mirando su teléfono móvil y no advierten las señales convencionales.

El alcalde de la Corporación local, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “lamentablemente, en los últimos años se han registrado algunos accidentes de gravedad e incluso mortales en la isla, a consecuencia de este tipo de imprudencias de los viandantes. Por ese motivo, además de concienciar a la ciudadanía sobre su responsabilidad a la hora de evitar este tipo de incidentes, hemos querido complementar esta labor con dispositivos de última generación que ya han sido testados en otros rincones de España”.

El concejal lagunero de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, expuso que “este proyecto piloto se ha centrado en el cruce situado junto a la parada del tranvía del HUC, teniendo en cuenta que se trata de una zona con un elevado flujo peatonal y un punto con una especial concentración de usuarias y usuarios vulnerables que acceden diariamente a este centro sanitario”.

Este dispositivo consiste en un módulo óptico que, en coordinación con el semáforo, proyecta un haz de luz roja de advertencia sobre el campo de visión inferior de los peatones que cometen este tipo de infracciones, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los vehículos que circulan por la calzada.

Esta acción también da respuesta a una de las principales inquietudes del personal de Metropolitano de Tenerife, ya que también se han registrado distintos accidentes en las vías del tranvía por estas conductas temerarias.

Badel Albelo informó de que, a lo largo de estas próximas semanas, se testará la efectividad de esta tecnología y se evaluará su implantación en otros puntos de riesgo del municipio detectados por el personal del Área del Ayuntamiento, Policía Local y entidades públicas y privadas implicadas en la seguridad vial de la isla.

Este proyecto se une a otras medidas similares puestas en marcha recientemente por el Consistorio como la instalación de tres pasos de peatones inteligentes, que muy pronto estarán disponibles en las avenidas de Los Menceyes, César Manrique y La Unión, entre los núcleos de La Cuesta y Guajara.

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Estas infraestructuras constan de luminarias tipo captafaros, radares de volumen y señales verticales con iluminación propia para mejorar la visibilidad y la seguridad vial de estos entornos y que los vehículos puedan advertir con la suficiente antelación a los peatones, complementando la señalética vertical y horizontal presente.