La Laguna y AFES promueven el crecimiento cultural y la inclusión social de personas con problemas de salud mental privadas de libertad

El Ayuntamiento de La Laguna, por medio de la concejalía de Cultura, y la Asociación AFES han firmado recientemente un convenio de colaboración para ampliar y reforzar el alcance del proyecto Ícaro, el cual pretende favorecer la recuperación de la salud mental y la reinserción de personas con afecciones psíquicas que se encuentran internadas en algún centro penitenciario de Tenerife.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “esta iniciativa busca favorecer la recuperación del estado psíquico y emocional de este colectivo a través de la expresión artística y la organización de una serie de actividades fuera de los muros de reclusión, en la Biblioteca Municipal de La Laguna, que lleva colaborando con la iniciativa desde hace varios años”.

Por su parte, el concejal de Cultura del Consistorio, Adrián del Castillo, explicó que “a través de este convenio, que se extiende hasta el 30 de abril de 2030, el Ayuntamiento se compromete a apoyar la elaboración y difusión de narrativas y otras publicaciones creadas por participantes del proyecto, utilizando todas las herramientas de promoción y formación disponibles”.

Asimismo, el edil municipal señaló que se facilita el uso de la Biblioteca Municipal de La Laguna ‘Adrián Alemán de Armas’ para el desarrollo de talleres y encuentros de expresión literaria y artística dirigidos a este sector de la ciudadanía, en el marco del mencionado proyecto.

Por último, entre otras medidas, se promueve el acceso a la cultura y se fomenta el uso de los recursos y servicios bibliotecarios existentes, como herramienta eficaz para el crecimiento autopersonal y la reinserción social de estas personas privadas de libertad.

En el marco del proyecto Ícaro, la Biblioteca Municipal de La Laguna se ha convertido en un espacio de referencia como un entorno comunitario que promueve la inclusión, la expresión artística y el vínculo social. De hecho, entre otros ejemplos, este recinto acogió en 2025 la exposición ‘Patios entrelazados: los tiempos habitados’, que mostraba el resultado del trabajo realizado por personas con problemas de salud mental que habían pasado o estaban pasando en ese momento por situaciones penales o penitenciarias.

Se trataba de un recorrido íntimo y simbólico por esos espacios interiores y exteriores de los participantes, invitando al público a reflexionar sobre la libertad, la convivencia y el poder del arte como medio de transformación social.

Adrián del Castillo avanzó que la propuesta en la que colaborará la Biblioteca Municipal de La Laguna este año “está relacionada con narrativas textiles y de bordado colectivo, en donde el arte creado a través de esta propuesta se convierte en metáfora de conexión para reparar, unir y sostener”.

Asociación AFES Salud Mental

La Asociación AFES nace en 1982 para dar respuesta a las necesidades personales, sociales y comunitarias de las personas con problemas de salud mental, familiares y allegados, facilitando recursos, aportando nuevas perspectivas de recuperación y eliminando los prejuicios que ha en torno a las personas con malestar psíquico. Actualmente, están inmersos en más de 40 proyectos diversos, que ofrecen alternativas a más de 1.900 personas cada año, respaldados por una sólida estructura.

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Desde el año 2015, el Proyecto Ícaro (financiado por el Gobierno de Canarias y coordinado por AFES Salud Mental) busca favorecer su recuperación y reinserción social, utilizando la atención psicosocial y el acceso a la cultura como herramientas de transformación.