Un estudio profundiza en el valor histórico y botánico de los jardines públicos laguneros

La sala Capitular del exconvento de Santo Domingo de La Laguna acogerá, el próximo 28 de abril, la presentación de la segunda edición ampliada y traducida al inglés del libro “Historia de los jardines públicos de San Cristóbal de La Laguna”, una obra del doctor ingeniero agrónomo y responsable técnico de la Unidad de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Francesco Salomone Suárez, y de los doctores en biología y profesores jubilados del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, Antonio García Gallo y Octavio Rodríguez Delgado.

Esta nueva edición revisada amplía contenidos, incorpora documentación actualizada y ofrece una versión íntegra en inglés de una obra consolidada como estudio de referencia sobre la evolución de los jardines públicos laguneros desde la conquista de la Isla hasta la actualidad, lo que permitirá difundir el conocimiento sobre el patrimonio verde lagunero más allá del ámbito local y regional.

De hecho, el libro analiza más de cinco siglos de historia a través de los espacios ajardinados del municipio, desde las primeras alamedas y paseos históricos hasta los parques contemporáneos, y documenta la extraordinaria diversidad vegetal que caracteriza a La Laguna.

El municipio cuenta actualmente con 733 espacios ajardinados, más de 550 especies ornamentales procedentes de distintos lugares del mundo y 63 especies endémicas, lo que convierte a sus jardines en un recurso botánico, cultural y educativo de primer orden. La obra también profundiza en el papel social de estos espacios, que han sido lugares de encuentro, cultura y convivencia a lo largo de generaciones.

El acto de presentación, con entrada libre hasta completar aforo y que comenzará a las 18:00 horas, contará con la participación del concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, y del presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, José Gómez Soliño, junto a los autores de la obra.

Adolfo Cordobés subraya la importancia de esta publicación para comprender este valor patrimonial, ya que “nos recuerda que los jardines históricos no son simples espacios verdes, sino parte esencial de la memoria urbana de La Laguna. En ellos se entrelazan la biodiversidad, la historia y la identidad de la ciudad, y su estudio y conservación son fundamentales para entender quiénes somos y cómo hemos evolucionado a lo largo de más de cinco siglos”, afirma.

El concejal destaca, además, el apoyo del Área de Patrimonio Cultural a esta obra, “una investigación que aporta una base sólida para seguir avanzando en una gestión responsable y sostenible del patrimonio natural, que es inseparable del cultural en una Ciudad Patrimonio Mundial”.

Por su parte, el autor Francesco Salomone explica que esta edición ampliada “es el resultado de muchos años de trabajo de campo, investigación documental y análisis botánico, y pretende acercar a la ciudadanía la riqueza y complejidad de los jardines laguneros”.

Testigos de la historia local

Salomone añade que “los jardines públicos de La Laguna son auténticos testigos de la historia de la ciudad. Cada especie, cada alineación y cada espacio ajardinado cuenta una parte del relato urbano y creemos que esta obra contribuye a poner en valor un patrimonio que, aunque a veces pasa desapercibido, forma parte esencial de la identidad lagunera”.

Con esta nueva edición, “Historia de los jardines públicos de San Cristóbal de La Laguna” se consolida como una herramienta fundamental para la investigación, la divulgación y la gestión del patrimonio verde del municipio, reforzando la visión de La Laguna como una ciudad que reconoce en sus jardines y en su biodiversidad un elemento central de su identidad cultural.

La presentación del 28 de abril ofrecerá una aproximación divulgativa al contenido del libro, que combina análisis histórico, botánico y urbanístico, con un enfoque accesible para todos los públicos. La obra se dirige tanto a especialistas en patrimonio, botánica o urbanismo, como a cualquier persona interesada en conocer mejor la ciudad y su evolución.

Por otra parte, cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna continúa avanzando en la tramitación del Plan Especial de Ordenación Autónomo y el Catálogo municipal de protección de árboles y arboledas singulares, un instrumento que ya cuenta con informe ambiental favorable y que se encuentra en proceso de aprobación inicial. En total, el plan regula más de 70 hectáreas distribuidas por todo el municipio, excluyendo el Parque Rural de Anaga y el Conjunto Histórico, que cuentan con sus propios instrumentos de ordenación.

Noticias relacionadas

La futura aprobación de este catálogo reforzará la visión de La Laguna como un municipio que reconoce en su patrimonio verde un componente esencial de su identidad cultural, paisajística y ambiental. Su desarrollo complementa y amplía la comprensión del valor de los jardines, árboles y arboledas en la configuración del paisaje urbano y en la memoria colectiva del municipio, en plena coherencia con investigaciones como la que recoge este libro.