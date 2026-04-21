El casco de La Laguna recopila sus necesidades: pasos previos para elaborar el Plan de Gestión

Comienza el proceso de participación previo a la elaboración del primer Plan de Gestión de la ciudad histórica de La Laguna. Así lo anunció este martes el Ayuntamiento, que avanzó que el objetivo es identificar las necesidades «a partir de la experiencia técnica, institucional y ciudadana». La iniciativa está abierta a todos los vecinos, así como a colectivos, entidades especializadas y asociaciones relacionadas con el centro lagunero, «a las que se ha invitado formalmente».

La primera «sesión participativa de diagnóstico» tendrá lugar este jueves, en horario de 15:30 a 21:00 horas. Se desarrollará en el antiguo convento de Santo Domingo. La acción se complementará con dos propuestas de itinerarios dinamizados por la ciudad: una, el viernes de 16:00 a 20:00 horas y la otra, el sábado de 9:00 a 13:00 horas.

La inscripción en estas sesiones puede realizarse a través del formulario habilitado en https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdJiMr2WYh-W_SeLiHtF9MAfEJoMb2ShYxGdSIMFSW M31a9pA/viewform?usp=dialog o con un correo electrónico a participalalaguna@urbanfix.es.

Encuentro de empleados públicos

En paralelo a las sesiones abiertas a la ciudadanía se celebrará un encuentro específico para todo el personal municipal y de instituciones públicas. Tras esta primera fase, el Ayuntamiento continuará con la presentación de resultados y nuevas jornadas de trabajo, «manteniendo un proceso de devolución continua y garantizando que cualquier persona interesada pueda incorporarse en fases posteriores».

En estas sesiones iniciales, los equipos redactores de los distintos lotes que conforman el Plan de Gestión expondrán los objetivos iniciales y realizarán un prediagnóstico compartido con los participantes. El trabajo incluirá la elaboración conjunta de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), la identificación de prioridades y la formulación de recomendaciones que orientarán la redacción de cada uno de los documentos.

Documento importante

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, sostiene que el Plan de Gestión del casco histórico «es, probablemente, el documento más importante que afronta la ciudad histórica de La Laguna desde su declaración como Patrimonio Mundial». Y añade: «No es un trámite; es una herramienta que contribuirá a garantizar la conservación de nuestro Valor Universal Excepcional y, al mismo tiempo, a planificar una ciudad viva, habitable y orgullosa de su identidad».

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subraya que el documento supone «un cambio profundo en la manera de entender y gestionar nuestro patrimonio, ya que pasamos de una visión centrada en lo físico a un enfoque integral que incorpora movilidad, iluminación, gestión de riesgos, economía local, participación y sostenibilidad».