Las rutas de senderismo adaptado de La Laguna se adentran en el tesoro natural de Anaga

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para el próximo 25 de abril una nueva ruta de senderismo adaptado e inclusivo por el sendero de Hija Cambada, un bosque de la Era Terciaria que perdura en el Parque Rural de Anaga. Las inscripciones para esta experiencia son totalmente gratuitas y ya están disponibles a través del formulario interactivo habilitado. La fecha límite para solicitar plaza será el próximo miércoles, 22 de abril, o hasta que se cubra el cupo establecido.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, hizo hincapié en que “estos rincones privilegiados de nuestro territorio a veces presentan serias dificultades para personas con discapacidad o limitación de movilidad. Por ese motivo, las instituciones públicas debemos diseñar acciones de este tipo para derribar esas barreras físicas y facilitar el disfrute universal de cualquier actividad al aire libre”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida de la Corporación local, María Cruz, detalló que “el itinerario previsto discurrirá en gran medida por el sendero de Hija Cambada, que discurre bajo un gran manto verde de laurisilva muy característico de Anaga, en el que podremos admirar numerosas variedades vegetales como tejos, helechos y, especialmente, el laurel portugués o Hija, que da nombre a este camino emblemático”.

La edil subrayó que “una de las grandes novedades de este proyecto es que contaremos con una silla adaptada para montaña, o Joëlette. Este dispositivo permite a cualquier usuario o usuaria con movilidad reducida o discapacidad practicar el senderismo sin límites en estos entornos naturales”.

Los participantes deberán llevar ropa de abrigo y calzado de montaña, chubasquero, protector solar, sobrero o gorra, comida y agua para el trayecto y, de manera opcional, bastones como soporte para el camino. El transporte habilitado saldrá desde la plaza del Adelantado a las 9:00 horas, aunque se convocará a los asistentes quince minutos antes para organizar la distribución de los grupos en las diferentes guaguas. Este punto de salida será también el de regreso, una vez concluya el recorrido (a las 12:30, aproximadamente).

Los únicos requisitos para participar en esta ruta de 2,7 kilómetros son residir en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, aportar el certificado correspondiente e ir acompañados por al menos una persona (familiar, allegado/a, cuidador/a, etc.). La edad máxima para formar parte de esta propuesta será 85 años y las personas que deseen usar la Joëlette no deberán pesar más de 90 kilos, por cuestiones de seguridad.

Para cualquier duda o aclaración, se han habilitado dos vías de comunicación a través del correo electrónico info@mptodos.org y el teléfono de contacto 635 673 120.

Esta acción del Ayuntamiento de La Laguna se enmarca dentro de un proyecto inclusivo de ocho rutas adaptadas que arrancó el pasado 28 de marzo, y que abarcarán distintos enclaves naturales como el Camino de San Juanito (Punta del Hidalgo), las Cuevas del Lino (El Batán), la pista de Las Hiedras (Anaga), el Bosque de los Enigmas o el Mirador de Zapata.

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