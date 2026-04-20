El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales

El plan de renovación de la avenida de La Trinidad, avanzado el pasado verano por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, tendrá que esperar. El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, explica que la iniciativa ha chocado con la situación administrativa de los soportales de buena parte de los edificios, lo que ha llevado al consistorio a posponer la actuación.

Chinea detalla que esas galerías que discurren por los bajos de los inmuebles son privadas y que se da la circunstancia de que se han producido caídas y posteriormente reclamaciones al Ayuntamiento de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. «Estamos elaborando una ordenanza para asumir nosotros el mantenimiento y que esos espacios sean públicos», manifiesta el edil socialista.

Según los datos aportados por Chinea, el objetivo municipal es resolver ese escollo antes de seguir adelante. Más en detalle, el proyecto de la nueva cara para la avenida de La Trinidad fue anunciado el pasado verano por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que detalló que la idea del consistorio era desarrollar un plan integral que permita un espacio renovado.

Reforma integral

«No será un lavado de cara, sino una reforma integral, rehabilitarla por completo», precisó Gutiérrez en septiembre sobre una de las principales entradas y salidas del casco histórico. «Queremos que sea un proyecto participativo para que la ciudadanía exponga propuestas», manifestó el regidor local.

La relevancia de la actuación estriba en el declive estético que ha experimentado el lugar, que ha ido empeorando al compás de los cambios urbanísticos de los últimos años. Incluso Gutiérrez ha llegado a considerar que, en su opinión, «es uno los espacios más feos que tiene esta ciudad» y que «no está a la altura». Todo ello cuando se trata de «una de las principales imágenes» que se encuentra el visitante a su llegada a Aguere.

Reasfaltado

Así las cosas, lo que se hará de forma más inmediata en la avenida de La Trinidad es su reasfaltado. Este fue dado a conocer a mediados de marzo y sigue en pie para el próximo verano y, más concretamente, para mediados de julio. Se ha previsto para la época estival teniendo en cuenta el descenso del tráfico rodado que se producirá en esta época por el fin del período lectivo y las vacaciones de una parte del personal de los negocios y empresas ubicados en la zona.

El concejal explicó que, con el fin de minimizar el impacto sobre los establecimientos comerciales y de restauración de la zona, «la obra se ejecutará en forma de fases, combinando trabajos en determinados tramos del día y actuaciones nocturnas en aquellos puntos donde resulte necesario reducir las afecciones sobre el tránsito de vehículos en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad».