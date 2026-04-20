La Laguna revitaliza el parque de Los Dragos con nuevas especies canarias y mejora del suelo

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo una actuación de mejora en el parque Estudiante Fernández Quesada, anteriormente llamado parque de Los Dragos, con el objetivo de reforzar su valor ambiental, paisajístico y como espacio de encuentro para la ciudadanía.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destaca que “existe una clara apuesta por seguir mejorando las zonas verdes del municipio, generando entornos agradables, cuidados y pensados para el disfrute de los vecinos y vecinas”. En este sentido, subraya que “actuaciones como esta nos permiten avanzar hacia una ciudad más habitable, donde el espacio público cobra protagonismo y se convierte en punto de convivencia”.

Los trabajos realizados han consistido en la mejora del suelo en tres zonas diferenciadas del parque, mediante labores de labrado e incorporación de materia orgánica, lo que permite optimizar su estructura y favorecer el desarrollo de la vegetación. Esta intervención ha sido clave para garantizar unas condiciones adecuadas para las nuevas plantaciones.

En este sentido, se ha procedido a la incorporación de 130 ejemplares de flora canaria, especies endémicas que refuerzan la identidad vegetal del municipio y contribuyen a la sostenibilidad del entorno. Entre ellas se encuentran la jocama, el mocán, el matorrisco, el guaydil, el malvarrisco o las siemprevivas, entre otras.

“Seguimos trabajando en todos los pueblos y barrios para transformar y cuidar nuestros espacios públicos, incorporando criterios de sostenibilidad y poniendo en valor nuestra biodiversidad”, añade Hernández, quien insiste en que “las zonas verdes son fundamentales para la calidad de vida, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social”.

Hernández recuerda que “nuestro municipio es el único de Canarias que cuenta con la distinción de Ciudad Arbórea del Mundo otorgado por Arbor Day Foundation y la Organización de Naciones Unidas (ONU)".

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Con esta actuación, el área de Servicios Municipales continúa desarrollando su línea de trabajo orientada a la mejora progresiva de parques y jardines del municipio, consolidando espacios más accesibles, agradables y respetuosos con el entorno, tanto para residentes como para quienes visitan La Laguna.