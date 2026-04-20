La Laguna analiza su pasado con unas jornadas que dan nueva vida a Torriani y acercan al público la primera imagen científica de Canarias

El exconvento de Santo Domingo de La Laguna acogió este miércoles las jornadas interpretativas “La Laguna de Leonardo Torriani”, un encuentro promovido por la Concejalía de Patrimonio Cultural y que reunió a especialistas y ciudadanía en este edificio histórico para profundizar en la trascendencia histórica, científica y patrimonial de la “Descripción de las Islas Canarias”, obra del ingeniero cremonés de finales del siglo XVI. Las sesiones, coordinadas por el historiador y profesor Néstor Verona, se celebraron apenas unas horas después de la presentación pública del facsímil del manuscrito, consolidando el interés social por una obra fundamental para comprender los orígenes urbanos y territoriales de la ciudad Patrimonio Mundial.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, inauguró las jornadas junto al subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, João J. Fernandes, donde destacó que “la presentación del facsímil ha sido un momento histórico para La Laguna, porque nos permite recuperar, simbólicamente, un documento que forma parte de nuestra memoria fundacional”.

Cordobés añadió que “estas jornadas demuestran que el patrimonio no es un objeto estático, sino un espacio vivo de investigación, diálogo y construcción de identidad, y que la ciudadanía lagunera está profundamente comprometida con su historia”.

La primera ponencia, titulada “Canarias bajo el signo de Torriani”, fue impartida por el antropólogo Pablo Estévez, quien ofreció una lectura amplia del contexto político, social y cultural en el que el citado ingeniero renacentista desarrolló su trabajo. Estévez analizó cómo la mirada del italiano introdujo, por primera vez, una descripción sistemática del Archipiélago, combinando observación, análisis territorial y una comprensión sorprendente de la realidad insular. Su intervención permitió situar la obra en el marco de la sociedad europea del siglo XVI y en la compleja realidad de las Islas tras la conquista.

La segunda intervención, a cargo de la conservadora y restauradora Katarzyna Zych, profundizó en el proceso artesanal y técnico que le ha permitido reproducir la obra original de Torriani con absoluta fidelidad. Bajo el título “La reconstrucción de la memoria”, Zych explicó los retos de trabajar en la recreación de un manuscrito único y de enorme valor histórico, y detalló las técnicas de reproducción y documentación empleadas. Su ponencia fue especialmente valorada por el público, que pudo comprender la dimensión material y simbólica del proyecto puesto en marcha por La Laguna.

A continuación, el profesor José Luis Dólera Martínez ofreció la conferencia “Cartografiar el tiempo: la evolución urbana de La Laguna”, en la que analizó el plano del manuscrito de Torriani, el más antiguo que se conserva de la ciudad, y lo comparó con la evolución posterior del trazado urbano. Dólera mostró cómo la ciudad ha mantenido los elementos esenciales de su estructura fundacional y cómo el documento de Torriani constituye una pieza clave para entender la singularidad urbanística que llevó a La Laguna a ser declarada Patrimonio Mundial.

La jornada concluyó con la intervención del coronel e investigador Juan Tous Meliá, quien presentó “Leonardo Torriani visto por un cartófilo”. Tous, uno de los mayores expertos de Canarias en este ámbito, ofreció una lectura apasionada y minuciosa de la obra desde la perspectiva de la cartografía histórica, destacando la precisión, la innovación técnica y la relevancia documental del manuscrito. Su intervención cerró el programa con una reflexión sobre la importancia de preservar y difundir la cartografía histórica como parte esencial del patrimonio cultural.

El concejal Adolfo Cordobés valoró muy positivamente la participación del público y el nivel de las intervenciones, afirmando que “la ciudadanía ha respondido con entusiasmo, demostrando que La Laguna es una ciudad que piensa su historia, que la estudia y que la celebra”.

Noticias relacionadas

Asimismo, recordó que estas jornadas interpretativas se enmarcan en un programa más amplio de actividades, que continuará el 15 de mayo con la apertura de la exposición del facsímil en la Casa Anchieta, reforzando el vínculo histórico entre La Laguna y Coímbra y acercando este documento excepcional a toda la ciudadanía.