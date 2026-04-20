Espadas, risas y jubones: arranca la gira lagunera que transforma la historia en experiencia colectiva

La Laguna presenta una nueva edición de su ya tradicional Gira por barrios con la obra “Doblones para la eternidad”, una iniciativa que une teatro y danza con divulgación histórica y patrimonial. Se trata de una propuesta gratuita y abierta a todos los públicos que, tras su magnífica acogida en la ciudad histórica, viajará a las plazas de cinco pueblos y barrios del municipio durante los domingos de abril y mayo.

La actividad, promovida por la concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, junto a Burka Teatro y el historiador y divulgador Néstor Verona, busca acercar la historia local a través de la comedia y recreaciones ambientadas en el Siglo de Oro. El espectáculo, de unos 80 minutos de duración, combina humor, danza y hasta un combate de espadas para narrar, a través de una historia humana, la realidad social, cultural y económica de la época.

La gira comenzó este domingo, 19 de abril, con dos funciones: a las 12:00 horas en la plaza de Las Carboneras y a las 18:00 horas en San Diego. El programa continuará el 26 de abril en el Polvorín de Taco, con inicio a mediodía; el 10 de mayo y a las 18:00 horas, en el parque del Rocío, y finalizará el 17 de mayo en la plaza de Tejina, también a las 12:00 horas.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que esta nueva gira “refuerza la apuesta municipal por un modelo de divulgación patrimonial innovador, accesible y profundamente ligado a la identidad de nuestros barrios y pueblos”. El edil subrayó que el teatro “se ha convertido en una herramienta extraordinaria para despertar interés por la historia local, especialmente entre públicos que no suelen participar en actividades patrimoniales más tradicionales”.

Para Cordobés, “la comedia permite romper barreras, generar cercanía y transformar el aprendizaje en una experiencia memorable. Cuando la ciudadanía se reconoce en los relatos del pasado, se fortalece el vínculo con el territorio y se activa un compromiso real con su conservación”.

El responsable municipal recordó que esta iniciativa se alinea con las recomendaciones de la UNESCO para los bienes Patrimonio Mundial, que insisten en la necesidad de promover programas de educación, sensibilización y participación social. “La Laguna, como única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, tiene la responsabilidad de acercar su legado a toda la población. Estas rutas teatralizadas democratizan el acceso al patrimonio, lo descentralizan y permiten que cada comunidad reconozca su propio relato”, añadió.

El historiador y divulgador Néstor Verona, encargado de contextualizar históricamente la obra, explicó que “Doblones para la eternidad” permite al público asomarse a un periodo clave en la formación de la sociedad lagunera. “La teatralización convierte los contenidos en vivencias. No se trata solo de escuchar datos, sino de verlos representados, sentirlos y comprenderlos en su contexto. La historia deja de ser algo lejano y se convierte en una experiencia compartida”. Verona destacó además que la obra “combina rigor histórico con un tono humorístico que facilita la participación y el disfrute de públicos muy diversos”.

Por su parte, el director de Burka Teatro, Nacho Almenar, afirmó que esta gira “es una oportunidad para llevar el teatro a espacios abiertos, cotidianos y comunitarios, donde la relación con el público es más directa y viva”. Almenar explicó que el elenco ha trabajado para “dar vida a personajes históricos y escenas insólitas que, aunque ambientadas hace siglos, siguen resonando en nuestra identidad actual”. El director subrayó que el formato itinerante “permite que cada barrio viva la obra de manera distinta, incorporando su propio paisaje humano y emocional”.

Un entierro y un secreto

“Doblones para la eternidad” narra la historia de doña Magdalena Joven, esposa abnegada y sacrificada madre que lleva muriendo más de seis años y que pretende celebrar un sepelio acorde a su rango, lo que amenaza con arruinar a su familia. Su nuera, doña Ángela Calderón, intenta frenar ese derroche de doblones revelando un secreto que afecta al peculiar aspecto de la protagonista. A partir de esta trama, la obra despliega un retrato humorístico y crítico de la sociedad lagunera entre los siglos XVI y XVII.

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La concejalía de Patrimonio Cultural invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta gira, que combina entretenimiento, historia y participación comunitaria. “No basta con conservar el patrimonio, hay que activarlo socialmente y esta gira es una muestra de cómo el arte puede convertirse en un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y la vida cotidiana de nuestros pueblos y barrios”, concluyó Cordobés.