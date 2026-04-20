Compañías de Argentina, Italia y Brasil consolidan el carácter internacional de ‘La Laguna Titiritando’

‘La Laguna Titiritando’, la extensión del Festival Internacional de Títeres de Canarias impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, contará en su segunda edición con compañías de Argentina, Italia y Brasil, además de representantes de Madrid, Cataluña y Canarias, afianzando así su carácter internacional. La cita, que reúne una veintena de propuestas en la plaza del Adelantado del 23 al 26 de abril, ha sido dada a conocer este viernes en una rueda de prensa en la que varios de los artistas participantes ofrecieron un pequeño adelanto de sus espectáculos.

El concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, celebró que el festival lagunero “ha ido creciendo y ocupando un lugar destacado en la vida cultural de toda la isla”, destacando su carácter internacional. En este sentido subrayó el empeño del Ayuntamiento “para que nuestro municipio sea la sede no solo de La Laguna Titiritando, sino también del Festival Internacional de Títeres de Canarias. Porque estamos demostrando que nuestras calles y espacios son escenarios perfectos para dar rienda suelta a la imaginación, a través de relatos que dan vida a personajes que nos hacen disfrutar y reflexionar.

Desde la organización de la muestra, el representante de la Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), Francisco Brito Castilla, agradeció el apoyo que brinda el Ayuntamiento de La Laguna al FIT. “Llevamos treinta años de trayectoria, pero con baches y La Laguna nos está reviviendo”, señaló.

La Laguna Titiritando desplegará una programación diversa y pensada para todos los públicos del 23 al 26 de abril, con la Plaza del Adelantado como principal escenario de actividades y espectáculos.

La jornada inaugural, el jueves 23, estará dedicada a las sesiones para escolares. A partir de las 10:30 horas, el alumnado podrá disfrutar de la propuesta ‘Clásicos’, del reconocido titiritero Jordi Bertran (Cataluña), seguido a las 11:30 horas por ‘Varieté’, del artista Pablo Sáez (Brasil).

El viernes 24 de abril el festival ampliará su oferta con funciones para el público general. A las 10:30 horas se presentará ‘El circo de las marionetas’, de Pepe Luna (Canarias), y a las 11:30 horas ‘Érase una vez dos pies’, de Verónica González (Argentina). En horario de tarde, la programación continuará con ‘El Elefantito’, de la compañía La Canica (Madrid), a las 17:30 horas, y ‘Jukebox’, de Truki Trek (Italia), a las 18:30 horas.

La jornada del sábado arrancará a las 11:00 horas con un pasacalle que recorrerá el casco lagunero entre la plaza de La Concepción y la plaza del Adelantado bajo el título ‘Historias del Titiritero con Flores y a lo Loco’, a cargo de MiArteFactor (Canarias). Paralelamente, de 10:00 a 12:15 horas, se desarrollarán actividades participativas en la Plaza del Adelantado, incluyendo talleres de construcción de títeres y pintacaras.

Las actuaciones comenzarán a las 12:30 horas con Clásicos, de Jordi Bertran. Le seguirán los espectáculos ‘El circo de las marionetas’ y ‘Érase una vez dos pies’. La jornada culminará a las 20:15 horas en el convento de Santo Domingo con ‘Poemas Visuales’, también de Jordi Bertran, con entrada libre hasta completar aforo.

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El domingo 26 de abril, último día del festival, la plaza del Adelantado volverá a llenarse de actividades familiares. A las 12:30 horas, repetirá Pablo Sáez con ‘Varieté’ y a las 13:30 horas, será turno de Roberto White (Argentina) con ‘Criaturas Particulares’.