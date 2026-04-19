Tenerife se adelanta a Sevilla con su particular Feria de Abril: "Más a mano y más baratita"

La grancanaria Emilia Atencia es una apasionada de las sevillanas, los trajes de flamenca y todo lo que envuelve la cultura andaluza. Desde hace cuatro años, puede disfrutar de la Feria de Abril relativamente cerca de casa. Para ello, no necesita viajar a Sevilla, a Málaga o a Jerez; le basta con cruzar a la isla vecina y pasar un fin de semana en La Laguna, el municipio tinerfeño que celebró estos días su particular feria. “Más a mano, más cerquita y más baratito”, apuntó la fundadora de la Asociación Cultural Amanecer Rociero.

Eran pocos los detalles que diferenciaban a esta fiesta de cualquier otra que se celebre por Andalucía en estas fechas. Al acercarse al recinto, la famosa Portada -una estructura decorada que sirve como puerta de entrada a las ferias- daba la bienvenida a todos los asistentes. Una vez se cruzaba este arco, los protagonistas eran los trajes de flamenca, los farolillos, las sevillanas, las casetas, el pescaito frito y el rebujito.

Solo dos cuestiones delataban que no se trataba de la popular Feria de Sevilla: las fechas, ya que el evento lagunero se celebró con varios días de antelación; y la ubicación, el Parque Científico y Tecnológico de Las Mantecas, un enclave bastante diferente al Recinto Ferial de Los Remedios -conocido como El Real-.

El tiempo acompañó

En la jornada de este domingo, último día de programación, hasta el tiempo acompañó para que los asistentes se sintieran en un caluroso día de feria. A eso de las 12:00 del mediodía, hora de inicio prevista, el sol pegaba con fuerza y eran pocos los valientes que se animaban a bailar la primera sevillana. La mayoría de los allí presentes aprovechó las primeras horas para comerse unas papas aliñadas y unas tortillas de camarones o para beberse una jarra de rebujito bien fría.

Un grupo que venía de Gran Canaria / María Pisaca

Rosy Rodríguez y Antonio Guzmán fueron dos de las primeras parejas que saltaron a la pista. Aunque lleven décadas viviendo en la capital chicharrera, ambos son de Jerez de la Frontera y, por tanto, saben lo que es vivir una Feria. “A esta en La Laguna hemos venido varios años y muy bien, cada vez la ponen mejor”, aseguraron. En este sentido, también reconocieron que entre quienes bailaban había mucho nivel. “En general, en Canarias hay gente muy buena; hay bastantes escuelas y se nota, todo el mundo conoce una sevillana”, destacó ella.

'Peques' que apuntan maneras

Una de esas sevillanas que apuntaba maneras era Sara García. Por su desparpajo, esta niña de dos años parecía que, o bien llevaba tiempo en clases, o bien había nacido en Andalucía y lo llevaba en la sangre. Sin embargo, la realidad es que el de este domingo fue su primer contacto con estas fiestas de primavera.

Su abuela, Montse Hernández, sí que está en una academia porque le apasiona todo lo que tenga que ver con Andalucía, aunque -según reconoció- todavía no sabe mucho. Ella, que acudirá también a la Feria de Abril de la capital hispalense, fue quien le compró el traje de lunares a la peque. “Se nota que apunta maneras”, resaltó.

Cada año mejor

A esta edición, también acudieron María Nieves Pérez, Inmaculada Negrín y María Ramos, tres vecinas de Santa Cruz de Tenerife a las que este año no les ha pillado el toro. “El año pasado no teníamos ni la ropa, pero este nos organizamos mejor”, argumentó Negrín. Su asignatura pendiente es el baile ya que, como ellas mismas admitieron, solo saben lo básico: “Coges la manzana, te la comes y la tiras, ese es el truco para mover las manos”.

¿Cuánto cuesta un traje?

Otros que también iban ataviados para la ocasión fueron la Asociación Cultural Amanecer Rociero. Tanto Emilia Atencia como el resto del grupo llevaron trajes que habían comprado en Sevilla y que rondaban los 200 euros. “Nosotras tenemos varios porque llevamos más de 20 años en el grupo, a mí me dicen que parece que tengo una tienda porque en mi casa están todos los vestiditos colgados”, relató.

Para esta grancanaria de padre andaluz, la música es internacional. “Nos emocionamos lo mismo con una isa en una romería que escuchando una sevillana”, defendió. Ella, en concreto, viene cada año con un grupo de amigas porque lo pasan muy bien y se sienten “como en casa”. Y, entre baile y rebujito, aprovechan para visitar la Ciudad de los Adelantados. “Es muy bonita, el sábado cogimos un guía que nos explicó todo”, añadió.

Carmen Dolores López y Gloria Tomé son dos tinerfeñas que tampoco se pierden un día. “Siempre vamos a alguna Feria y también estamos en academias, nosotras llevábamos muchos años pidiendo que se montara una aquí y la verdad que este año ha sido estupendo”, subrayó la primera. Para ellas son tres días “maravillosos” marcados por la alegría, la convivencia, los buenos espectáculos, los bailes y los trajes con volantes y lunares.