La Laguna refuerza la inversión para mantener su red de carreteras

El municipio de La Laguna suma 1.782 calles y carreteras de titularidad municipal. Más de 3,9 millones de metros cuadrados de áreas asfaltadas. Alrededor de 500 kilómetros de carreteras. ¿Cómo llevar a cabo el mantenimiento y conservación de tan vasta red viaria con medios propios? El Ayuntamiento de La Laguna acomete anualmente un plan de asfaltado encaminado a mejorar las vías de los barrios y pueblos de todo municipio, atendiendo a las demandas de la ciudadanía y siguiendo criterios técnicos para priorizar la intervención en aquellas calles que más lo necesitan.

“Reforzar la seguridad de nuestra red viaria y avanzar hacia la accesibilidad universal son objetivos prioritarios de este grupo de Gobierno”, comenta el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien destaca “el esfuerzo inversor que supone mantener nuestras carreteras en un estado óptimo, teniendo en cuenta tanto las peticiones vecinales como las necesarias valoraciones técnicas para seguir dotando y mejorando las vías de todo el municipio”.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, asegura que el mantenimiento de la red viaria es una tarea “que no se termina nunca; el nivel de exigencia es continuo. El volumen de vehículos que soportan a diario muchas de estas carreteras es muy alto, y por ello sufren un mayor desgaste. Este año, además, hemos tenido el hándicap de que las continuas lluvias provocan el deterioro del firme, causando grietas y socavones, con lo que nos hemos visto obligados a actuar de inmediato para parchear el asfalto en multitud de puntos como medida de urgencia, ante el riesgo que supone para la circulación”.

“Reforzar la seguridad de nuestra red viaria es un objetivo prioritario de este grupo de Gobierno”, comenta Luis Yeray Gutiérrez

Ante esta circunstancia, “no queda otra solución que priorizar las actuaciones en materia de repavimentación, teniendo como principal criterio la seguridad vial. Recibimos numerosas peticiones vecinales por parte de colectivos y asociaciones ciudadanas y tratamos de atender a todas las necesidades que se nos plantean, desde las principales vías de la red hasta carreteras secundarias, que tienen menos volumen de circulación, pero que también cumplen una función esencial al llegar a núcleos de población alejados. Hay que tener en cuenta que en lo que llevamos del presente mandato hemos repavimentado ya más de cien calles, algunas de las cuales llevaban más de 20 años sin asfaltarse”.

Ángel Chinea explica que, de hecho, una de las principales partidas del presupuesto municipal del presente año en el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, con 1,19 millones, se dirige a obras de asfaltado de la red viaria municipal, renovación de las canalizaciones y mejora de firmes y aceras.

A esta cantidad se suman las actuaciones como las del polígono industrial de Los Majuelos, presupuestadas en 861.268 euros, que incluyen la ejecución de una nueva rotonda de conexión de la avenida Gandhi con la avenida El Paso, además del asfaltado del firme y mejora del acerado, la habilitación de espacios para recarga de vehículos eléctricos, renovación de la iluminación y plantación de árboles y zonas ajardinadas. Se trata de una serie de actuaciones cuentan con el respaldo del Cabildo de Tenerife, que aporta un millón de euros.

Ángel Chinea recuerda que “el volumen de vehículos que soportan a diario muchas de estas carreteras es muy alto, y por ello sufren un mayor desgaste”

También una intervención compartida con la institución insular, además de con el Ayuntamiento de Tegueste, es la tan ansiada renovación de la vía de acceso a la Mesa Mota, que cuenta con una aportación municipal superior al millón de euros.

En el primer trimestre del presente año, la concejalía de Obras Infraestructuras y Accesibilidad ha acometido ya un plan integral de repavimentación en La Cuesta, con el asfaltado de hasta una docena de calles, incluyendo El Chorro, Abreu y Valdés, Francisco Ramos, Breña Alta, Armonía y Amistad, Mesa y Ocampo, Rodríguez de la Oliva, Pino Canario, Cuesta Piedra, Poeta Perera, Castillo de San Joaquín y la Avenida Ingenieros.

Un plan similar se ha ejecutado en enclaves como Valle de Guerra, donde se ha renovado el firme en vías como el camino Florianes o el Camino Lomo Solis, entre otras; o Punta del Hidalgo, actuando en diversas arterias como las calles Océano Índico, José García Expósito ‘El Gago’ y el Camino La Santa.

El concejal explica que la renovación de una carretera “no consiste solo en poner asfalto”; es un trabajo que muchas veces conlleva el levantamiento de la antigua capa de rodadura, el fresado y saneamiento del material existente, la revisión del estado de las redes de alcantarillado y otros elementos públicos y la aplicación del pavimento definitivo.

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La previsión es continuar en esta misma línea durante todo el presente ejercicio. Una de las principales actuaciones previstas (y también de las más necesarias) es la mejora, acondicionamiento y repavimentación de la céntrica avenida de La Trinidad, una de las principales vías de acceso al casco histórico de la ciudad, cuyo firme se ha visto muy afectado por el tráfico pesado en las obras de construcción de la pasarela peatonal de la rotonda del Padre Anchieta. Su transversal, la calle Barcelona, también será objeto de renovación. El concejal explica que “esta actuación de gran impacto urbano y funcional se ha previsto para los meses de verano, teniendo en cuenta el descenso del tráfico rodado que se producirá en esta época por el fin del período lectivo y las vacaciones de una parte del personal de los negocios y empresas de la zona”.