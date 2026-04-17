Un estudio ‘afina’ las claves de la primera ordenanza acústica

La Laguna ya tiene el Mapa Estratégico de Ruido, el documento que el grupo de gobierno municipal (PSOE-CC) estableció el pasado año como paso previo y fundamental para aprobar su primera ordenanza del ruido. «Este documento actualizado tiene un valor excepcional para nosotros, ya que nos permitirá seguir avanzando en el desarrollo de un municipio más saludable y sostenible», manifestó ayer el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

El Ayuntamiento y la empresa pública Gesplan, que se encargó del trabajo, dieron a conocer las principales conclusiones del proyecto de actualización del Mapa Estratégico de Ruido del municipio, «una iniciativa con la que el consistorio da cumplimiento a la normativa europea y española sobre impacto acústico y avanza en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de su población».

Esto se produce después de que a mediados de 2025 el consistorio lagunero se trazase un plazo de un año para tener aprobada su ordenanza del ruido, según apuntaron desde del gobierno local. Se trata de un documento clave para poner coto a los problemas de este tipo en La Laguna y que, tras haber sido redactado el pasado mandato, ha vivido en un compás de espera. Como se recordará, la oficialmente denominada Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Vibraciones llegó a ser sometida a consulta pública. No obstante, y según detalló en 2025 el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, el problema se produjo porque el mapa del ruido local databa de 2018.

El tráfico, el aeropuerto, el tranvía y las zonas industriales son las principales fuentes de ruido

El nuevo Mapa recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno y se elevará al Pleno para su aprobación inicial y, posteriormente, será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El siguiente paso será la apertura a exposición pública y, una vez recopiladas las alegaciones y aportaciones ciudadanas, se elaborará un Plan de Acción con medidas concretas como calzadas fonoabsorbentes, reorganización del tráfico o zonas de bajas emisiones.

Gutiérrez avanza que, entre las conclusiones del proyecto presentado, «se aprecia una clara mejora y una tendencia favorable en lo que se refiere a la disminución de la contaminación acústica». Y añade: «Los datos muestran que el número de personas expuestas a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica se ha reducido considerablemente y que la principal fuente de emisión sigue siendo el tráfico viario».

Además, el regidor local expresa que este tipo de contaminación «afecta a la salud y a la calidad de vida de las personas y, por ese motivo, queremos tener un mapa real de los seis distritos para establecer prioridades de acción», y afirma que, a través del diagnóstico presentado ayer, también solicitarán «la colaboración de otras administraciones a nivel insular y autonómico para abordar la insonorización de determinados espacios públicos y otras acciones de mayor calado como el soterramiento de la autopista TF-5 a su paso por el municipio».

Por su parte, Domingo Galván subraya que el nuevo Mapa Estratégico de Ruido «no es solo un documento técnico, sino una herramienta al servicio de la población lagunera». Según agrega, ya trabajan en la creación de un mapa no estratégico del ruido con datos de diferentes núcleos poblacionales.

Modelo tridimensional

El director de Economía Circular, Sostenibilidad y Calidad de Gesplan, Augusto Hernández, ofreció las principales conclusiones de este nuevo Plan, que identifica cuatro fuentes de ruido principales: el tráfico viario (destacan conexiones como la TF-5, la TF-2 y la TF-13), el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, el tranvía y las zonas industriales, concentradas en puntos concretos del municipio. «Para este estudio se ha construido un modelo acústico tridimensional que se nutre de cartografía digital, datos del Catastro, información sobre edificios, alturas y usos del suelo y datos de población y tráfico».

La nueva normativa espera por su aprobación tras ser sometida incluso a consulta pública

Hernández detalló que, en cuanto a edificaciones sensibles, el informe analiza la afección en centros docentes del municipio (41,2% afectados en período diurno) y sanitarios (90% afectados en período de noche), lo que servirá de base para priorizar medidas de intervención a corto, medio y largo plazo. «Si atendemos a las franjas horarias, la noche es el período con mayor porcentaje de habitantes expuestos a niveles superiores a los objetivos establecidos (un 12%), mientras que la incidencia diaria baja al 6,5%», recoge la nota de prensa enviada ayer por el Ayuntamiento de La Laguna

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En la comparativa de datos de 2015 y 2026, «existe un descenso notable en el número de personas afectadas por todas las fuentes de ruido». En el rango de focos de emisión que van desde los 60 a los 65 decibelios se ha disminuido la población afectada en un 17%; en el caso de los 65-70 dB se han reducido en un 10,1 %; en lo que se refiere a 70-75 dB, el descenso se sitúa en un 6,6%, y en las de más de 75 dB, en un 1,7%. n